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Просмотры на YouTube будут засчитываться сразу после начала видео - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Просмотры на YouTube будут засчитываться сразу после начала видео
Просмотры на YouTube будут засчитываться сразу после начала видео - 20.08.2026, ПРАЙМ
Просмотры на YouTube будут засчитываться сразу после начала видео
Просмотры YouTube с 24 августа текущего года будут засчитываются с первого кадра видео, следует из пресс-релиза платформы. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:33+0300
2026-08-20T12:34+0300
технологии
youtube
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Просмотры YouTube с 24 августа текущего года будут засчитываются с первого кадра видео, следует из пресс-релиза платформы. "Начиная с 24 августа 2026 года, просмотры на YouTube будут засчитываться с первого кадра во всех форматах, в том числе короткого видео (Shorts), длинного видео, подкаста, прямого эфира. Это новое, стандартизированное, последовательное определение просмотра", - говорится в сообщении. Из релиза следует, что подсчет количества просмотров будет производится с первого кадра короткого видео, появляющегося в ленте рекомендаций, или длинного видео, автоматически воспроизводимого на домашней странице пользователя. При этом "вовлеченным" (engaged views) будет считаться просмотр, который длиться дольше первого кадра видео или осуществляемый после нажатия пользователя для его воспроизведения. YouTube отмечает, что способ подсчета касаний и кликов не изменился, а большая часть аналитических данных рассматривается относительно "вовлеченных просмотров", расчет процента кликабельности (CTR), средней продолжительности просмотра (AVD) и удержания аудитории, остается без изменений. YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
технологии, youtube
Технологии, YouTube
12:33 20.08.2026 (обновлено: 12:34 20.08.2026)
 
Просмотры на YouTube будут засчитываться сразу после начала видео

Просмотры на YouTube c 24 августа будут засчитываться с первого кадра во всех форматах

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Просмотры YouTube с 24 августа текущего года будут засчитываются с первого кадра видео, следует из пресс-релиза платформы.
"Начиная с 24 августа 2026 года, просмотры на YouTube будут засчитываться с первого кадра во всех форматах, в том числе короткого видео (Shorts), длинного видео, подкаста, прямого эфира. Это новое, стандартизированное, последовательное определение просмотра", - говорится в сообщении.
Из релиза следует, что подсчет количества просмотров будет производится с первого кадра короткого видео, появляющегося в ленте рекомендаций, или длинного видео, автоматически воспроизводимого на домашней странице пользователя.
При этом "вовлеченным" (engaged views) будет считаться просмотр, который длиться дольше первого кадра видео или осуществляемый после нажатия пользователя для его воспроизведения.
YouTube отмечает, что способ подсчета касаний и кликов не изменился, а большая часть аналитических данных рассматривается относительно "вовлеченных просмотров", расчет процента кликабельности (CTR), средней продолжительности просмотра (AVD) и удержания аудитории, остается без изменений.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
 
ТехнологииYouTube
 
 
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