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Путин проведет совещание по вопросам развития атомной энергетики

Путин проведет совещание по вопросам развития атомной энергетики - 20.08.2026, ПРАЙМ

Путин проведет совещание по вопросам развития атомной энергетики

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по вопросам развития атомной энергетики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T13:51+0300

2026-08-20T13:51+0300

2026-08-20T13:51+0300

владимир путин

дмитрий песков

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание по вопросам развития атомной энергетики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в четверг работает в Кремле. "Сегодня у него ожидается большое совещание по вопросам развития атомной энергетики. Оно пройдет в режиме видеоконференции. Помимо вступительного слова самого президента - собственно, это вопросы развития, совершенствования одной из важнейших отраслей топливно-энергетического комплекса, об атомной энергетике - будет вступительное слово Путина, и затем доклад, в открытой части (мероприятия - ред.), доклад Алексея Лихачева, руководителя "Росатома", - сказал Песков журналистам. Кроме того, у президента в графике запланировано ряд рабочих встреч. Путин ранее заявлял, что Россия стала мировым лидером в атомной энергетике, ее доля в проектах превышает 80%. В четверг отмечается 81 год со дня создания отечественной атомной отрасли. 20 августа 1945 года руководство СССР постановило образовать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. "Росатом" занимает первое место в мире по заказам на строительство АЭС - 41 атомный энергоблок в 11 странах. "Росатом" развернул масштабную работу по созданию новых атомных мощностей внутри России в рамках генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. В общей сложности до 2042 года в РФ запланирован ввод 38 новых энергоблоков АЭС различного типа суммарной мощностью 29,3 ГВт. Сейчас совокупная установленная мощность АЭС в России составляет 28,5 ГВт, это 19% от общего объема электрогенерации в стране.

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владимир путин, дмитрий песков, алексей лихачев, росатом