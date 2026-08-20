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Путин в годовщину создания атомной отрасли РФ собрал совещание по атомной энергетике

Путин в годовщину создания атомной отрасли РФ собрал совещание по атомной энергетике - 20.08.2026, ПРАЙМ

Путин в годовщину создания атомной отрасли РФ собрал совещание по атомной энергетике

Президент России Владимир Путин в годовщину создания атомной отрасли РФ собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:31+0300

2026-08-20T15:31+0300

2026-08-20T15:31+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в годовщину создания атомной отрасли РФ собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг отмечается 81 год со дня создания отечественной атомной отрасли. Совещание проходит в режиме видеоконференции. Ранее о планах президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отметив, что во вступительном слове Путин коснется вопросов развития и совершенствования атомной энергетики. Также в открытой части совещания с докладом выступит глава "Росатома" Алексей Лихачев. Путин не раз отмечал, что атомная энергетика обретает все большее значение в мире. На заседании Глобального атомного форума в сентябре 2025 года президент указал, что Россия сегодня обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерной энергетики, а атомные станции, построенные по российскому дизайну, являются самыми востребованными в мире. Глава государства также назвал востребованность зеленых технологий одним из значимых факторов всплеска интереса к мирному атому наряду с наступлением нового технологического уклада. Кроме того, президент подчеркивал, что Москва рассматривает технологии мирного атома как основу для широкого международного сотрудничества и сближения государств. Россия заинтересована в создании стабильных долгосрочных условий для проектов в атомной сфере.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, алексей лихачев, росатом