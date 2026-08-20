https://1prime.ru/20260820/putin-872551727.html
Путин назвал Россию мировым лидером в строительстве атомных электростанций
Путин назвал Россию мировым лидером в строительстве атомных электростанций - 20.08.2026, ПРАЙМ
Путин назвал Россию мировым лидером в строительстве атомных электростанций
Россия является мировым лидером на рынке строительства АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:44+0300
2026-08-20T15:44+0300
2026-08-20T15:44+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872551727.jpg?1787229842
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия является мировым лидером на рынке строительства АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Россия - единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом", - сказал Путин в ходе совещания.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин назвал Россию мировым лидером в строительстве атомных электростанций
РФ лидер в строительстве АЭС благодаря компетенциям по всей ядерной цепочке, заявил Путин
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия является мировым лидером на рынке строительства АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Россия - единственная, наверное, страна в мире, обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станции. Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом", - сказал Путин в ходе совещания.