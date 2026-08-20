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Путин заявил о передовых технологиях замкнутого ядерного топливного цикла

Путин заявил о передовых технологиях замкнутого ядерного топливного цикла - 20.08.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о передовых технологиях замкнутого ядерного топливного цикла

Россия располагает самыми передовыми технологиями замкнутого ядерного топливного цикла, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:46+0300

2026-08-20T15:46+0300

2026-08-20T15:46+0300

россия

владимир путин

ядерное топливо

атомная энергетика

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия располагает самыми передовыми технологиями замкнутого ядерного топливного цикла, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Россия располагает самыми передовыми технологиями в области замкнутого ядерного цикла, который позволяет использовать топливо многократно. Нужно наладить широкое внедрение таких технических решений", - сказал Путин в ходе совещания.

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россия, владимир путин, ядерное топливо, атомная энергетика