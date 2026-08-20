https://1prime.ru/20260820/putin-872551888.html

Путин заявил о необходимости укрепления ресурсной базы ядерного топлива

Путин заявил о необходимости укрепления ресурсной базы ядерного топлива - 20.08.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о необходимости укрепления ресурсной базы ядерного топлива

Необходимо работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:48+0300

2026-08-20T15:48+0300

2026-08-20T15:48+0300

россия

владимир путин

ядерное топливо

атомная энергетика

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Необходимо работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Вторая важнейшая задача – обеспеченность атомных станций топливом. Здесь, конечно, надо работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку, осваивать месторождения", - сказал Путин в ходе совещания.

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россия, владимир путин, ядерное топливо, атомная энергетика