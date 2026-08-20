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Путин заявил о необходимости укрепления ресурсной базы ядерного топлива
Путин заявил о необходимости укрепления ресурсной базы ядерного топлива - 20.08.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о необходимости укрепления ресурсной базы ядерного топлива
Необходимо работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива, заявил президент РФ Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:48+0300
2026-08-20T15:48+0300
2026-08-20T15:48+0300
россия
владимир путин
ядерное топливо
атомная энергетика
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Необходимо работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Вторая важнейшая задача – обеспеченность атомных станций топливом. Здесь, конечно, надо работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку, осваивать месторождения", - сказал Путин в ходе совещания.
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россия, владимир путин, ядерное топливо, атомная энергетика
РОССИЯ, Владимир Путин, ядерное топливо, атомная энергетика
Путин заявил о необходимости укрепления ресурсной базы ядерного топлива
Президент поручил укреплять собственную ресурсную базу ядерного топлива
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Необходимо работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Вторая важнейшая задача – обеспеченность атомных станций топливом. Здесь, конечно, надо работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку, осваивать месторождения", - сказал Путин в ходе совещания.