https://1prime.ru/20260820/putin-872552225.html

Путин заявил о расширении географии размещения атомных энергоблоков

Путин заявил о расширении географии размещения атомных энергоблоков - 20.08.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о расширении географии размещения атомных энергоблоков

Президент России Владимир Путин заявил о планах расширять географию размещения атомных энергоблоков в России. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:51+0300

2026-08-20T15:51+0300

2026-08-20T15:51+0300

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872552225.jpg?1787230289

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о планах расширять географию размещения атомных энергоблоков в России. "Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. Тем самым, по его словам, Россия намерена укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин