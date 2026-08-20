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Путин заявил о расширении географии размещения атомных энергоблоков
Путин заявил о расширении географии размещения атомных энергоблоков - 20.08.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о расширении географии размещения атомных энергоблоков
Президент России Владимир Путин заявил о планах расширять географию размещения атомных энергоблоков в России. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:51+0300
2026-08-20T15:51+0300
2026-08-20T15:51+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о планах расширять географию размещения атомных энергоблоков в России. "Что особенно важно, планируется расширить географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. Тем самым, по его словам, Россия намерена укрепить инфраструктурную базу для долгосрочного развития регионов и территорий.
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россия, владимир путин
Путин заявил о расширении географии размещения атомных энергоблоков
Атомные станции появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, заявил президент Путин