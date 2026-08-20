https://1prime.ru/20260820/putin-872552306.html
Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин
Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин - 20.08.2026, ПРАЙМ
Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин
Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, необходим ввод генерирующих мощностей, включая атомные электростанции,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:57+0300
2026-08-20T15:57+0300
2026-08-20T16:04+0300
владимир путин
цифровая экономика
электроэнергия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872552306.jpg?1787231047
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, необходим ввод генерирующих мощностей, включая атомные электростанции, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания."Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, его надо просчитывать, планировать. Необходимый ввод генерирующих мощностей должен быть обеспечен, включая атомные электростанции", - сказал Путин.Глава государства подчеркнул, речь идет об электроэнергии для обеспечения развития инструментов искусственного интеллекта, строительства центров хранения и обработки данных.Для этих целей Путин поручил обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству в России больших и малых АЭС, а также иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно, в режиме конвейера.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, цифровая экономика, электроэнергия
Владимир Путин, Цифровая экономика, электроэнергия
Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин
Путин заявил о растущем спросе на электроэнергию из-за цифровой экономики
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, необходим ввод генерирующих мощностей, включая атомные электростанции, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, его надо просчитывать, планировать. Необходимый ввод генерирующих мощностей должен быть обеспечен, включая атомные электростанции", - сказал Путин
.
Глава государства подчеркнул, речь идет об электроэнергии для обеспечения развития инструментов искусственного интеллекта, строительства центров хранения и обработки данных.
Для этих целей Путин поручил обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству в России больших и малых АЭС, а также иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно, в режиме конвейера.