https://1prime.ru/20260820/putin-872552306.html

Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин

Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин - 20.08.2026, ПРАЙМ

Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин

Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, необходим ввод генерирующих мощностей, включая атомные электростанции,... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:57+0300

2026-08-20T15:57+0300

2026-08-20T16:04+0300

владимир путин

цифровая экономика

электроэнергия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872552306.jpg?1787231047

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, необходим ввод генерирующих мощностей, включая атомные электростанции, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания."Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, его надо просчитывать, планировать. Необходимый ввод генерирующих мощностей должен быть обеспечен, включая атомные электростанции", - сказал Путин.Глава государства подчеркнул, речь идет об электроэнергии для обеспечения развития инструментов искусственного интеллекта, строительства центров хранения и обработки данных.Для этих целей Путин поручил обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству в России больших и малых АЭС, а также иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно, в режиме конвейера.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, цифровая экономика, электроэнергия