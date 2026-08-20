Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/putin-872552306.html
Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин
Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин - 20.08.2026, ПРАЙМ
Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин
Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, необходим ввод генерирующих мощностей, включая атомные электростанции,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:57+0300
2026-08-20T16:04+0300
владимир путин
цифровая экономика
электроэнергия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872552306.jpg?1787231047
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, необходим ввод генерирующих мощностей, включая атомные электростанции, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания."Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, его надо просчитывать, планировать. Необходимый ввод генерирующих мощностей должен быть обеспечен, включая атомные электростанции", - сказал Путин.Глава государства подчеркнул, речь идет об электроэнергии для обеспечения развития инструментов искусственного интеллекта, строительства центров хранения и обработки данных.Для этих целей Путин поручил обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству в России больших и малых АЭС, а также иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно, в режиме конвейера.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, цифровая экономика, электроэнергия
Владимир Путин, Цифровая экономика, электроэнергия
15:57 20.08.2026 (обновлено: 16:04 20.08.2026)
 
Цифровая экономика требует новых мощностей, включая АЭС, заявил Путин

Путин заявил о растущем спросе на электроэнергию из-за цифровой экономики

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, необходим ввод генерирующих мощностей, включая атомные электростанции, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Элементы цифровой платформенной экономики предъявляют растущий спрос на электроэнергию, его надо просчитывать, планировать. Необходимый ввод генерирующих мощностей должен быть обеспечен, включая атомные электростанции", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, речь идет об электроэнергии для обеспечения развития инструментов искусственного интеллекта, строительства центров хранения и обработки данных.
Для этих целей Путин поручил обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству в России больших и малых АЭС, а также иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно, в режиме конвейера.
 
Владимир ПутинЦифровая экономикаэлектроэнергия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала