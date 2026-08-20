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"Радиостанция Судного дня" передала первые за три дня сообщения - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"Радиостанция Судного дня" передала первые за три дня сообщения
"Радиостанция Судного дня" передала первые за три дня сообщения - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Радиостанция Судного дня" передала первые за три дня сообщения
Первый за три дня сигнал прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T12:24+0300
2026-08-20T12:24+0300
радиостанция "судного дня"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872542669.jpg?1787217844
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Первый за три дня сигнал прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". Двойное сообщение было зафиксировано в четверг в 11.13 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы "Перешиб" и "Ближайший". В понедельник радио передавало сигнал "Атрий". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
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192
40
192
40
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5
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192
40
192
40
радиостанция "судного дня"
Радиостанция "Судного дня"
12:24 20.08.2026
 
"Радиостанция Судного дня" передала первые за три дня сообщения

В эфире радио "Радиостанция Судного дня" прозвучал первый за три дня сигнал

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Первый за три дня сигнал прозвучал в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Двойное сообщение было зафиксировано в четверг в 11.13 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции.
Радио передало сигналы "Перешиб" и "Ближайший".
В понедельник радио передавало сигнал "Атрий".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой".
 
Радиостанция "Судного дня"
 
 
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