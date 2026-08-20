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"Рексофт" и ГК "Альма" будут развивать системы управления нефтедобычей - 20.08.2026, ПРАЙМ
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"Рексофт" и ГК "Альма" будут развивать системы управления нефтедобычей
"Рексофт" и ГК "Альма" будут развивать системы управления нефтедобычей - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Рексофт" и ГК "Альма" будут развивать системы управления нефтедобычей
Компании "Рексофт" (входит в контур активов "Интерроса") и ГК "Альма" будут сотрудничать для развития отечественных систем управления производством и... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T20:12+0300
2026-08-20T20:26+0300
промышленность
россия
интеррос
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компании "Рексофт" (входит в контур активов "Интерроса") и ГК "Альма" будут сотрудничать для развития отечественных систем управления производством и нефтедобычей, стороны планируют ускорить импортозамещение в сфере промышленного программного обеспечения (ПО) России, сообщил "Интеррос". "Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве. "Рексофт"… предоставит компетенции в области комплексной ИТ-интеграции, а ГК "Альма" - собственные программные продукты и отраслевую экспертизу. Партнерство направлено на развитие российского промышленного ПО и ускорение импортозамещения", - сказано в сообщении. Отмечается, что одно из направлений совместной работы партнеров - развитие и внедрение MES-систем, которые объединяют управление производственными процессами в единую цифровую систему. Кроме того, стороны соглашения займутся интеллектуальными системами мониторинга промышленного оборудования и предиктивным управлением - технологиями, которые позволяют прогнозировать поведение производственных процессов и заранее корректировать их. Отдельное направление - решения для нефтегазовой отрасли: цифровые системы для ремонта скважин и транспортной логистики, технологии расширенной геологической оценки для снижения рисков при разработке месторождений, а также решения на базе машинного обучения для оптимизации систем поддержания пластового давления, следует из релиза.
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промышленность, россия, интеррос
Промышленность, РОССИЯ, Интеррос
20:12 20.08.2026 (обновлено: 20:26 20.08.2026)
 
"Рексофт" и ГК "Альма" будут развивать системы управления нефтедобычей

"Рексофт" и ГК "Альма" будут развивать системы управления производством и нефтедобычей

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компании "Рексофт" (входит в контур активов "Интерроса") и ГК "Альма" будут сотрудничать для развития отечественных систем управления производством и нефтедобычей, стороны планируют ускорить импортозамещение в сфере промышленного программного обеспечения (ПО) России, сообщил "Интеррос".
"Компании заключили соглашение о стратегическом партнерстве. "Рексофт"… предоставит компетенции в области комплексной ИТ-интеграции, а ГК "Альма" - собственные программные продукты и отраслевую экспертизу. Партнерство направлено на развитие российского промышленного ПО и ускорение импортозамещения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что одно из направлений совместной работы партнеров - развитие и внедрение MES-систем, которые объединяют управление производственными процессами в единую цифровую систему.
Кроме того, стороны соглашения займутся интеллектуальными системами мониторинга промышленного оборудования и предиктивным управлением - технологиями, которые позволяют прогнозировать поведение производственных процессов и заранее корректировать их.
Отдельное направление - решения для нефтегазовой отрасли: цифровые системы для ремонта скважин и транспортной логистики, технологии расширенной геологической оценки для снижения рисков при разработке месторождений, а также решения на базе машинного обучения для оптимизации систем поддержания пластового давления, следует из релиза.
 
ПромышленностьРОССИЯИнтеррос
 
 
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