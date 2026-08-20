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Международные резервы России выросли более чем на 15 миллиардов долларов

Международные резервы России выросли более чем на 15 миллиардов долларов - 20.08.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России выросли более чем на 15 миллиардов долларов

Международные резервы России с 7 по 14 августа выросли на 15,6 миллиарда долларов и составили 755,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:21+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Международные резервы России с 7 по 14 августа выросли на 15,6 миллиарда долларов и составили 755,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 14 августа 2026 года составили 755,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 15,6 млрд долларов США, или на 2,1%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 7 августа составляли 740 миллиардов долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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финансы, россия, сша, банк россии, мвф