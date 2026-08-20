Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Золотые резервы ЦБ в июле сократились до минимальных с начала 2020 года - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/rezervy-872562296.html
Золотые резервы ЦБ в июле сократились до минимальных с начала 2020 года
Золотые резервы ЦБ в июле сократились до минимальных с начала 2020 года - 20.08.2026, ПРАЙМ
Золотые резервы ЦБ в июле сократились до минимальных с начала 2020 года
Золотые резервы Банка России в июле сократились до минимальных с начала 2020 года 73,2 миллиона тройских унций, следует из данных регулятора, которые изучило... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T21:12+0300
2026-08-20T21:12+0300
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872562296.jpg?1787249559
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Золотые резервы Банка России в июле сократились до минимальных с начала 2020 года 73,2 миллиона тройских унций, следует из данных регулятора, которые изучило РИА Новости. Золотой запас сокращается с начала текущего года: если на начало 2026 года он составлял 74,8 миллиона тройских унций (2326,5 тонны), то по итогам первого полугодия уменьшился до 73,4 миллиона унций. В июле резервы продолжили сокращаться, снизившись примерно на 200 тысяч тройских унций и составив 73,2 миллиона унций (2276,8 тонны). Это стало минимальным значением с 1 января 2020 года, когда золотые резервы России составляли лишь 73 миллиона тройских унций. Таким образом, с начала года российский золотой резерв сократился на 1,6 миллиона тройских унций (49,7 тонны).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки
Финансы, Банки
21:12 20.08.2026
 
Золотые резервы ЦБ в июле сократились до минимальных с начала 2020 года

Золотые резервы ЦБ сократились до минимальных с начала 2020 года 73,2 миллиона унций

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Золотые резервы Банка России в июле сократились до минимальных с начала 2020 года 73,2 миллиона тройских унций, следует из данных регулятора, которые изучило РИА Новости.
Золотой запас сокращается с начала текущего года: если на начало 2026 года он составлял 74,8 миллиона тройских унций (2326,5 тонны), то по итогам первого полугодия уменьшился до 73,4 миллиона унций.
В июле резервы продолжили сокращаться, снизившись примерно на 200 тысяч тройских унций и составив 73,2 миллиона унций (2276,8 тонны). Это стало минимальным значением с 1 января 2020 года, когда золотые резервы России составляли лишь 73 миллиона тройских унций.
Таким образом, с начала года российский золотой резерв сократился на 1,6 миллиона тройских унций (49,7 тонны).
 
ФинансыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала