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Золотые резервы ЦБ в июле сократились до минимальных с начала 2020 года

Золотые резервы ЦБ в июле сократились до минимальных с начала 2020 года - 20.08.2026, ПРАЙМ

Золотые резервы ЦБ в июле сократились до минимальных с начала 2020 года

Золотые резервы Банка России в июле сократились до минимальных с начала 2020 года 73,2 миллиона тройских унций, следует из данных регулятора, которые изучило... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T21:12+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Золотые резервы Банка России в июле сократились до минимальных с начала 2020 года 73,2 миллиона тройских унций, следует из данных регулятора, которые изучило РИА Новости. Золотой запас сокращается с начала текущего года: если на начало 2026 года он составлял 74,8 миллиона тройских унций (2326,5 тонны), то по итогам первого полугодия уменьшился до 73,4 миллиона унций. В июле резервы продолжили сокращаться, снизившись примерно на 200 тысяч тройских унций и составив 73,2 миллиона унций (2276,8 тонны). Это стало минимальным значением с 1 января 2020 года, когда золотые резервы России составляли лишь 73 миллиона тройских унций. Таким образом, с начала года российский золотой резерв сократился на 1,6 миллиона тройских унций (49,7 тонны).

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