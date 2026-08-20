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РФ нужно иметь линейку энергоблоков, которые можно собирать в режиме конвейера - Путин
РФ нужно иметь линейку энергоблоков, которые можно собирать в режиме конвейера - Путин - 20.08.2026, ПРАЙМ
РФ нужно иметь линейку энергоблоков, которые можно собирать в режиме конвейера - Путин
России необходимо иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера, заявил президент России Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T15:50+0300
2026-08-20T15:50+0300
2026-08-20T15:50+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. России необходимо иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера, заявил президент России Владимир Путин.
Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС - как больших, так и малых. Иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера", - сообщил он.
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россия, владимир путин
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. России необходимо иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера, заявил президент России Владимир Путин.
Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Важно обеспечить технологическую готовность к проектированию и строительству АЭС - как больших, так и малых. Иметь линейку типовых энергоблоков, которые можно собирать серийно в режиме конвейера", - сообщил он.