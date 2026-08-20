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России нужен мировой опыт в выдаче лицензий на АЭС, считает Лихачев - 20.08.2026, ПРАЙМ
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России нужен мировой опыт в выдаче лицензий на АЭС, считает Лихачев
России нужен мировой опыт в выдаче лицензий на АЭС, считает Лихачев - 20.08.2026, ПРАЙМ
России нужен мировой опыт в выдаче лицензий на АЭС, считает Лихачев
Россия должна воспользоваться лучшим современным мировым опытом оценки надзорными органами перспективных проектов атомных энергоблоков и выдачи лицензий на их... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:20+0300
2026-08-20T16:30+0300
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промышленность
сша
алексей лихачев
владимир путин
росатом
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия должна воспользоваться лучшим современным мировым опытом оценки надзорными органами перспективных проектов атомных энергоблоков и выдачи лицензий на их строительство, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Технологии сегодня развиваются несколько быстрее, чем обновляются нормы и сама система технического регулирования. На наш взгляд, назрел вопрос обновления федеральных норм, правил под перспективные разработки для обеспечения регулирования новых технологий - естественно, без какого бы то ни было риска для безопасности", - сказал Лихачев, выступая на совещании. Ряд стран уже внедряют раннюю оценку проектов, когда атомный регулятор работает с разработчиком задолго до подачи заявления на их лицензирование и снимают все спорные вопросы, добавил глава "Росатома". "Думаю, что мы должны воспользоваться лучшим, в том числе и мировым опытом - конечно же, без ослабления независимости надзора и каких бы то ни было, еще раз подчеркну, рисков для безопасности", - отметил Лихачев. Лицензирование проектов новых АЭС малой и средней мощности в России надо упростить, чтобы РФ и дальше выигрывала конкурентную борьбу на мировом рынке атомной энергетики, это задача государственной важности, подчеркивал Лихачев в начале июля. Так он комментировал состоявшиеся перед этим в США пуски экспериментальных стендов для отработки технологий ядерных энергетических микрореакторов, с помощью которых можно будет обеспечивать энергоснабжение проектов по искусственному интеллекту и центров обработки данных.
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россия, промышленность, сша, алексей лихачев, владимир путин, росатом
РОССИЯ, Промышленность, США, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Росатом
16:20 20.08.2026 (обновлено: 16:30 20.08.2026)
 
России нужен мировой опыт в выдаче лицензий на АЭС, считает Лихачев

Лихачев: РФ должна воспользоваться лучшим мировым опытом оценки проектов АЭС

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия должна воспользоваться лучшим современным мировым опытом оценки надзорными органами перспективных проектов атомных энергоблоков и выдачи лицензий на их строительство, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания.
"Технологии сегодня развиваются несколько быстрее, чем обновляются нормы и сама система технического регулирования. На наш взгляд, назрел вопрос обновления федеральных норм, правил под перспективные разработки для обеспечения регулирования новых технологий - естественно, без какого бы то ни было риска для безопасности", - сказал Лихачев, выступая на совещании.
Ряд стран уже внедряют раннюю оценку проектов, когда атомный регулятор работает с разработчиком задолго до подачи заявления на их лицензирование и снимают все спорные вопросы, добавил глава "Росатома".
"Думаю, что мы должны воспользоваться лучшим, в том числе и мировым опытом - конечно же, без ослабления независимости надзора и каких бы то ни было, еще раз подчеркну, рисков для безопасности", - отметил Лихачев.
Лицензирование проектов новых АЭС малой и средней мощности в России надо упростить, чтобы РФ и дальше выигрывала конкурентную борьбу на мировом рынке атомной энергетики, это задача государственной важности, подчеркивал Лихачев в начале июля. Так он комментировал состоявшиеся перед этим в США пуски экспериментальных стендов для отработки технологий ядерных энергетических микрореакторов, с помощью которых можно будет обеспечивать энергоснабжение проектов по искусственному интеллекту и центров обработки данных.
 
РОССИЯПромышленностьСШААлексей ЛихачевВладимир ПутинРосатом
 
 
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