https://1prime.ru/20260820/rf-872553430.html

России нужен мировой опыт в выдаче лицензий на АЭС, считает Лихачев

России нужен мировой опыт в выдаче лицензий на АЭС, считает Лихачев - 20.08.2026, ПРАЙМ

России нужен мировой опыт в выдаче лицензий на АЭС, считает Лихачев

Россия должна воспользоваться лучшим современным мировым опытом оценки надзорными органами перспективных проектов атомных энергоблоков и выдачи лицензий на их... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:20+0300

2026-08-20T16:20+0300

2026-08-20T16:30+0300

россия

промышленность

сша

алексей лихачев

владимир путин

росатом

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872553430.jpg?1787232620

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия должна воспользоваться лучшим современным мировым опытом оценки надзорными органами перспективных проектов атомных энергоблоков и выдачи лицензий на их строительство, считает генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Технологии сегодня развиваются несколько быстрее, чем обновляются нормы и сама система технического регулирования. На наш взгляд, назрел вопрос обновления федеральных норм, правил под перспективные разработки для обеспечения регулирования новых технологий - естественно, без какого бы то ни было риска для безопасности", - сказал Лихачев, выступая на совещании. Ряд стран уже внедряют раннюю оценку проектов, когда атомный регулятор работает с разработчиком задолго до подачи заявления на их лицензирование и снимают все спорные вопросы, добавил глава "Росатома". "Думаю, что мы должны воспользоваться лучшим, в том числе и мировым опытом - конечно же, без ослабления независимости надзора и каких бы то ни было, еще раз подчеркну, рисков для безопасности", - отметил Лихачев. Лицензирование проектов новых АЭС малой и средней мощности в России надо упростить, чтобы РФ и дальше выигрывала конкурентную борьбу на мировом рынке атомной энергетики, это задача государственной важности, подчеркивал Лихачев в начале июля. Так он комментировал состоявшиеся перед этим в США пуски экспериментальных стендов для отработки технологий ядерных энергетических микрореакторов, с помощью которых можно будет обеспечивать энергоснабжение проектов по искусственному интеллекту и центров обработки данных.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, сша, алексей лихачев, владимир путин, росатом