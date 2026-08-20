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Россия планирует ввести еще 30 ГВт атомных мощностей, заявил Путин

Россия планирует ввести еще 30 ГВт атомных мощностей, заявил Путин - 20.08.2026, ПРАЙМ

Россия планирует ввести еще 30 ГВт атомных мощностей, заявил Путин

Ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций запланирован в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:20+0300

2026-08-20T16:20+0300

2026-08-20T16:36+0300

россия

дальний восток

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций запланирован в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации", - сказал Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. Кроме того, по словам президента, планируется расширить и географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, добавил Путин. "Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы, при этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране", - подчеркнул глава государства.

дальний восток

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россия, дальний восток, владимир путин