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Россия планирует ввести еще 30 ГВт атомных мощностей, заявил Путин - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Россия планирует ввести еще 30 ГВт атомных мощностей, заявил Путин
Россия планирует ввести еще 30 ГВт атомных мощностей, заявил Путин - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия планирует ввести еще 30 ГВт атомных мощностей, заявил Путин
Ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций запланирован в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:20+0300
2026-08-20T16:36+0300
россия
дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций запланирован в России, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации", - сказал Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики. Кроме того, по словам президента, планируется расширить и географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, добавил Путин. "Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы, при этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране", - подчеркнул глава государства.
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россия, дальний восток, владимир путин
РОССИЯ, Дальний Восток, Владимир Путин
16:20 20.08.2026 (обновлено: 16:36 20.08.2026)
 
Россия планирует ввести еще 30 ГВт атомных мощностей, заявил Путин

Путин: около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций запланирован в России

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций запланирован в России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС. Это позволит не только заместить энергоблоки, которые постепенно отработают свой ресурс, но и заметно нарастить общую мощность отечественной атомной генерации", - сказал Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.
Кроме того, по словам президента, планируется расширить и географию размещения энергоблоков. Современные атомные станции, производящие доступную чистую электроэнергию, появятся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, добавил Путин.
"Атомная генерация имеет особое значение для стабильной работы отечественной энергосистемы, при этом увеличивает свою роль в энергобалансе. Сегодня на ее долю приходится около 20% электроэнергии, которая вырабатывается в стране", - подчеркнул глава государства.
 
РОССИЯДальний ВостокВладимир Путин
 
 
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