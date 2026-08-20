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Поставки человекоподобных роботов во всем мире выросли на 300%

Поставки человекоподобных роботов во всем мире выросли на 300% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Поставки человекоподобных роботов во всем мире выросли на 300%

Поставки человекоподобных роботов во всем мире в первом полугодии подскочили на 300% - до 22 тысяч единиц, по итогам всего 2026 года показатель превысит 50... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T17:49+0300

2026-08-20T17:49+0300

2026-08-20T17:49+0300

технологии

китай

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Поставки человекоподобных роботов во всем мире в первом полугодии подскочили на 300% - до 22 тысяч единиц, по итогам всего 2026 года показатель превысит 50 тысяч, следует из исследования аналитической компании Counterpoint Research. "Мировая индустрия человекоподобных роботов в настоящее время находится на решающем этапе крупномасштабного коммерческого внедрения. По данным аналитической группы Counterpoint Research, специализирующейся на исследовании рынка... поставки человекоподобных роботов в мире превысили 22 000 единиц, увеличившись почти на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Компания прогнозирует, что общие поставки человекоподобных роботов по итогам 2026 года превысят 50 тысяч единиц, что на 210% больше уровня прошлого года. Как указывает Counterpoint, во втором полугодии еще больше пилотных проектов в сфере услуг и промышленности перейдут в стадию массового внедрения. "В перспективе, в течение следующих пяти лет случаи использования в сфере услуг и промышленности вытеснят сегменты развлечений и представлений... став основными двигателями роста спроса на человекоподобных роботов", - добавляет компания. Крупнейшим поставщиком человекоподобных роботов осталась китайская компания Agibot, ее доля на рынке превышает 43%. Поставки компании в первом полугодии составили 9700 единиц. Counterpoint отмечает, что три продуктовые линейки Agibot - серии A, G и X - развиваются сбалансировано. Второе место заняла китайская Unitree, ее доля на рынке составила 31%, а поставки превысили 7 тысяч роботов. Ранее Unitree также провела первичное публичное размещение акций (IPO) на шанхайской бирже. Третьим поставщиком человекоподобных роботов в мире также стала компания из КНР - доля Galbot на рынке составляет около 5%. Компания за первую половину года поставила более 1100 роботов.

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технологии, китай