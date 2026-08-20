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"Росатом" ведет переговоры о строительстве АЭС еще с 15 странами — Лихачев
"Росатом" ведет переговоры о строительстве АЭС еще с 15 странами — Лихачев - 20.08.2026, ПРАЙМ
"Росатом" ведет переговоры о строительстве АЭС еще с 15 странами — Лихачев
Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию атомной энергетики, приуроченное к 81-й годовщине отрасли. Глава "Росатома" Алексей Лихачев... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T16:09+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию атомной энергетики, приуроченное к 81-й годовщине отрасли. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация уже имеет подписанные договоренности на строительство 17 энергоблоков в шести странах — последнее соглашение подписано с Вьетнамом. Кроме того, переговоры ведутся еще с 15 государствами.На сегодняшний день "Росатом" строит за рубежом 28 энергоблоков в девяти странах, включая Индию, Китай, Турцию, Египет и Венгрию. В России сооружаются 18 блоков, в том числе малые и плавучие АЭС.Лихачев особо отметил опытно-демонстрационный комплекс в Северске с реактором "Брест" на 300 МВт, который позволит замкнуть ядерный топливный цикл. Запуск объекта к 2030 году, по его словам, продемонстрирует мировое лидерство России в ядерных технологиях.Первый блок Курской АЭС-2 (ВВЭР-ТОИ) уже выдал более 4 млрд кВт·ч — это самый мощный реактор в стране. В Казахстане завершаются инженерные изыскания на площадке для двух блоков ВВЭР-1200. Глава "Росатома" подчеркнул, что корпорация полностью импортонезависима в производстве реакторного оборудования.Запорожская АЭС после отключения внешней линии утром в четверг перешла на резервное питание, задействованы дизель-генераторы. Директор станции Юрий Черничук заверил, что автоматика сработала без замечаний, станция находится в безопасном состоянии.
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россия, вьетнам, индия, китай, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс, владимир путин
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, ИНДИЯ, КИТАЙ, Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС, Владимир Путин
"Росатом" ведет переговоры о строительстве АЭС еще с 15 странами — Лихачев
Глава "Росатома" доложил Путину о 28 блоках за рубежом, 18 в РФ и реакторе "Брест"