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"Росатом" ведет переговоры о строительстве АЭС еще с 15 странами — Лихачев

"Росатом" ведет переговоры о строительстве АЭС еще с 15 странами — Лихачев - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Росатом" ведет переговоры о строительстве АЭС еще с 15 странами — Лихачев

Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию атомной энергетики, приуроченное к 81-й годовщине отрасли. Глава "Росатома" Алексей Лихачев... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:09+0300

2026-08-20T16:09+0300

2026-08-20T16:09+0300

россия

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индия

китай

алексей лихачев

росатом

запорожская аэс

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию атомной энергетики, приуроченное к 81-й годовщине отрасли. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация уже имеет подписанные договоренности на строительство 17 энергоблоков в шести странах — последнее соглашение подписано с Вьетнамом. Кроме того, переговоры ведутся еще с 15 государствами.На сегодняшний день "Росатом" строит за рубежом 28 энергоблоков в девяти странах, включая Индию, Китай, Турцию, Египет и Венгрию. В России сооружаются 18 блоков, в том числе малые и плавучие АЭС.Лихачев особо отметил опытно-демонстрационный комплекс в Северске с реактором "Брест" на 300 МВт, который позволит замкнуть ядерный топливный цикл. Запуск объекта к 2030 году, по его словам, продемонстрирует мировое лидерство России в ядерных технологиях.Первый блок Курской АЭС-2 (ВВЭР-ТОИ) уже выдал более 4 млрд кВт·ч — это самый мощный реактор в стране. В Казахстане завершаются инженерные изыскания на площадке для двух блоков ВВЭР-1200. Глава "Росатома" подчеркнул, что корпорация полностью импортонезависима в производстве реакторного оборудования.Запорожская АЭС после отключения внешней линии утром в четверг перешла на резервное питание, задействованы дизель-генераторы. Директор станции Юрий Черничук заверил, что автоматика сработала без замечаний, станция находится в безопасном состоянии.

вьетнам

индия

китай

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россия, вьетнам, индия, китай, алексей лихачев, росатом, запорожская аэс, владимир путин