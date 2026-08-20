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"Росатом" и Курчатовский институт готовятся к созданию установки токамак

"Росатом" и Курчатовский институт готовятся к созданию установки токамак - 20.08.2026, ПРАЙМ

"Росатом" и Курчатовский институт готовятся к созданию установки токамак

"Росатом" совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" готовятся приступить к созданию уникальной установки токамак с реакторными... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:29+0300

2026-08-20T16:29+0300

2026-08-20T16:41+0300

россия

алексей лихачев

владимир путин

росатом

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. "Росатом" совместно с Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" готовятся приступить к созданию уникальной установки токамак с реакторными технологиями (ТРТ), работа которой позволит обеспечить лидерство России в термоядерных технологиях, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Президент РФ Владимир Путин собрал совещание по вопросам развития атомной энергетики. В четверг российская атомная отрасль отмечает 81-ю годовщину создания. "Отдельная тема, крайне важная, это проекты и технологии термоядерной энергетики", - сказал Лихачев, выступая на совещании. На сегодняшний день конкуренция в области управляемого термоядерного синтеза достигла апогея, подчеркнул он. "Совместно с Курчатовским институтом мы готовимся приступить к созданию уникального токамака с реакторными технологиями... Рассчитываем, что этот проект нам обеспечит реальное технологическое лидерство в этой самой наукоемкой атомной сфере", - добавил Лихачев. Токамак с реакторными технологиями (ТРТ) - прототип термоядерного реактора. В создании установки участвуют организации Российской академии наук и "Росатома", а также Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Ожидается, что сооружение ТРТ станет важным этапом на пути освоения управляемого термоядерного синтеза и создания в России энергетического термоядерного реактора - экологически чистого источника энергии с практически неисчерпаемыми топливными ресурсами.

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россия, алексей лихачев, владимир путин, росатом