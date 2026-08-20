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В "Росконгрессе" назвали три страны, не получившие денег из Китая

В "Росконгрессе" назвали три страны, не получившие денег из Китая - 20.08.2026, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" назвали три страны, не получившие денег из Китая

Китай на протяжении последних десятилетий реализует активную инвестиционную политику в Африке, в результате на континенте остались всего три страны, которые не... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T08:27+0300

2026-08-20T08:27+0300

2026-08-20T08:27+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Китай на протяжении последних десятилетий реализует активную инвестиционную политику в Африке, в результате на континенте остались всего три страны, которые не получали денег из Пекина, говорится в докладе "Росконгресса" "Африка. Анализ торгово-инвестиционных подходов западных и незападных стран", с которым ознакомилось РИА Новости. "Если учитывать не только вложения средств, но и реализацию строительных подрядов, то на всем континенте государств, не получавших средств из Пекина, всего три", - говорится в докладе. "Это Сомали - страна, признаваемая некоторыми экспертами failedstate, ЦАР - бедная ресурсами и не имеющая выхода к морю, и Гамбия - самое маленькое государство в континентальной Африке. Их роль в мировой экономике даже относительно соседей остается скромной", - добавляется там. Авторы отмечают, что Пекин в сотрудничестве с сырьевыми экспортерами делает упор на развитие транспортной и портовой инфраструктуры, причем создает их своими же силами при помощи строительных подрядов. Авторы ссылаются на данные China Global Investment Tracker, согласно которым за последних 20 лет Китай вложил 131 миллиард долларов инвестиций в страны Африки, а также реализовал строительные проекты на 315 миллиардов долларов. В итоге суммарная стоимость проектов КНР достигает почти 450 миллиардов долларов. Из этих средств 172 миллиарда долларов, или 38,5%, приходится на пять стран лидеров: Египет, Нигерию, Анголу, Алжир и Эфиопию. Основным направлением инвестиций остается металлургия, где Африка выступает ключевым поставщиком сырья для КНР. Также реализуются проекты в области энергетики, сельского хозяйства и транспорта. "Часто средств на то, чтобы расплатиться, у африканских государств не хватает. Поэтому многие инвестиционные проекты обмениваются на выгодные для Китая контракты на долгосрочные поставки сырья или, например, политическую лояльность", – говорится в документе. Всего за время присутствия в Африке Китай, согласно официальным данным МИД КНР, построил 100 тысяч километров автомобильных и 10 тысяч километров железных дорог, тысячу мостов, а также поучаствовал, полностью или частично, в строительстве порядка 100 портов. Часть из них является портами двойного назначения и могут в случае конфликтов принять китайские военные корабли. "Это подчеркивает геополитические амбиции страны и вызывает недовольство со стороны США", - говорится в докладе.

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мировая экономика, китай, африка, кнр, мид кнр, мид китая, мид