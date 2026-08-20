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В России собственники недвижимости смогут назначить контактного лица - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В России собственники недвижимости смогут назначить контактного лица
В России собственники недвижимости смогут назначить контактного лица - 20.08.2026, ПРАЙМ
В России собственники недвижимости смогут назначить контактного лица
В России владельцы недвижимости смогут назначить контактное лицо, которому будут приходить уведомления Росреестра об операциях с ней, говорится в законопроекте... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T00:17+0300
2026-08-20T00:17+0300
недвижимость
бизнес
россия
росреестр
госдума
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В России владельцы недвижимости смогут назначить контактное лицо, которому будут приходить уведомления Росреестра об операциях с ней, говорится в законопроекте зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, который она отправила в Росреестр (документ имеется в распоряжении РИА Недвижимость). "Физическое лицо вправе назначить другое физическое лицо своим контактным лицом для дублирования уведомлений, извещений и иных сообщений, направляемых ему в соответствии с настоящим федеральным законом", – говорится в тексте законопроекта. В нем также отмечается, что сведения о контактном лице должны вноситься в Единый государственный реестр недвижимости. Все уведомления от Росреестра будут пересылаться через портал Госуслуг одновременно и в том же объеме, что и владельцу. Как объясняет Разворотнева в пояснительной записке к документу, законопроект направлен на создание дополнительного механизма защиты граждан. Дело в том, что у некоторых собственников, особенно у пожилых людей, не всегда есть возможность ознакомиться с уведомлениями от Росреестра на портале Госуслуг или по электронной почте. Кроме того, бывают ситуации, когда владелец недвижимости находится под влиянием третьих лиц и действует вследствие обмана. "Принятие законопроекта позволит создать дополнительный канал независимого информирования о действиях, затрагивающих недвижимость гражданина, не устанавливая при этом каких-либо дополнительных согласований или ограничений оборота недвижимости. Тем самым повысит уровень защищенности граждан и создаст дополнительные возможности для своевременного выявления неправомерных или нежелательных действий в отношении принадлежащей им недвижимости", – говорится в тексте записки. Там также указывается, что контактным лицом может быть член семьи, родственник или близкий человек, которому доверяет собственник. При этом человек не получает каких-либо прав на недвижимость, не становится ее правообладателем, не может совершать регистрационные действия и принимать какие-либо юридически значимые решения.
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недвижимость, бизнес, россия, росреестр, госдума
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Росреестр, Госдума
00:17 20.08.2026
 
В России собственники недвижимости смогут назначить контактного лица

Депутат Разворотнева: в России владельцы недвижимости смогут назначить контактного лица

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. В России владельцы недвижимости смогут назначить контактное лицо, которому будут приходить уведомления Росреестра об операциях с ней, говорится в законопроекте зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, который она отправила в Росреестр (документ имеется в распоряжении РИА Недвижимость).
"Физическое лицо вправе назначить другое физическое лицо своим контактным лицом для дублирования уведомлений, извещений и иных сообщений, направляемых ему в соответствии с настоящим федеральным законом", – говорится в тексте законопроекта.
В нем также отмечается, что сведения о контактном лице должны вноситься в Единый государственный реестр недвижимости. Все уведомления от Росреестра будут пересылаться через портал Госуслуг одновременно и в том же объеме, что и владельцу.
Как объясняет Разворотнева в пояснительной записке к документу, законопроект направлен на создание дополнительного механизма защиты граждан. Дело в том, что у некоторых собственников, особенно у пожилых людей, не всегда есть возможность ознакомиться с уведомлениями от Росреестра на портале Госуслуг или по электронной почте. Кроме того, бывают ситуации, когда владелец недвижимости находится под влиянием третьих лиц и действует вследствие обмана.
"Принятие законопроекта позволит создать дополнительный канал независимого информирования о действиях, затрагивающих недвижимость гражданина, не устанавливая при этом каких-либо дополнительных согласований или ограничений оборота недвижимости. Тем самым повысит уровень защищенности граждан и создаст дополнительные возможности для своевременного выявления неправомерных или нежелательных действий в отношении принадлежащей им недвижимости", – говорится в тексте записки.
Там также указывается, что контактным лицом может быть член семьи, родственник или близкий человек, которому доверяет собственник. При этом человек не получает каких-либо прав на недвижимость, не становится ее правообладателем, не может совершать регистрационные действия и принимать какие-либо юридически значимые решения.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯРосреестрГосдума
 
 
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