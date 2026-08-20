https://1prime.ru/20260820/rossija-872527750.html

В России приняли новый ГОСТ на рис

В России приняли новый ГОСТ на рис - 20.08.2026, ПРАЙМ

В России приняли новый ГОСТ на рис

Новый ГОСТ на рис приняли в России, стандарт определяет требования к качеству и размеру рисинок, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T00:26+0300

2026-08-20T00:26+0300

2026-08-20T00:26+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на рис приняли в России, стандарт определяет требования к качеству и размеру рисинок, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. Согласно стандарту, по размеру рис подразделяют на длиннозерный, среднезерный и короткозерный, он же круглозерный. При этом соотношение длины к ширине длиннозерного риса не должно превышать 3,2 раза и более, среднезерного - от 2,3 до 3,1, а для круглозерного - 2,2 и менее. По виду выделяют стекловидное, частично стекловидное и мучнистое зерно. В каждом из них допускается примесь зерна других типов не более 10%. В рисе не должно быть гальки, шлака и руды. Также зерно не должно иметь плесневого, солодового, затхлого или других запахов. Рис подразделяют на зерно высшего качества, первого, второго и третьего класса. Класс риса определяется после его послеуборочной обработки: очистки и сушки. В рисе высшего качества не может быть пожелтевшего зерна. При этом рис, выращенный на полях без применения пестицидов и предназначенный для продуктов детского питания, должен соответствовать только требованиям высшего или первого класса. ГОСТ вступает в силу с 1 января 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40