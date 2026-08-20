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В России средний размер пенсии по старости превысил 40 тысяч рублей - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В России средний размер пенсии по старости превысил 40 тысяч рублей
В России средний размер пенсии по старости превысил 40 тысяч рублей - 20.08.2026, ПРАЙМ
В России средний размер пенсии по старости превысил 40 тысяч рублей
Средний размер пенсии по старости среди неработающего населения в 2026 году превысил 40 тысяч рублей в шести российских регионах, следует из данных Социального... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T01:44+0300
2026-08-20T01:44+0300
россия
общество
камчатский край
магаданская область
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по старости среди неработающего населения в 2026 году превысил 40 тысяч рублей в шести российских регионах, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным ведомства, наибольший размер выплат установлен в Чукотском автономном округе, где средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет 49 966 рублей. Одними из лидеров также являются Ненецкий автономный округ, где размер выплат составляет 44 280 рублей, и Камчатский край, где установлена пенсия в 42 698 рублей. Кроме того, высокие выплаты получают пенсионеры в Магаданской области (42 911 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (41 255 рублей). Также отмечается, что пенсии по старости для неработающих россиян превысили отметку в 40 тысяч рублей в Ханты-Мансийском автономном округе. Так, например, в Югре установлена выплата в 40 932 рубля. Согласно данным Соцфонда, в целом по России на 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составляет 27 850 рублей.
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россия, общество , камчатский край, магаданская область
РОССИЯ, Общество , Камчатский край, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
01:44 20.08.2026
 
В России средний размер пенсии по старости превысил 40 тысяч рублей

Соцфонд: в шести регионах средний размер пенсии по старости превысил 40 тысяч рублей

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Средний размер пенсии по старости среди неработающего населения в 2026 году превысил 40 тысяч рублей в шести российских регионах, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, наибольший размер выплат установлен в Чукотском автономном округе, где средняя пенсия неработающих пенсионеров составляет 49 966 рублей.
Одними из лидеров также являются Ненецкий автономный округ, где размер выплат составляет 44 280 рублей, и Камчатский край, где установлена пенсия в 42 698 рублей. Кроме того, высокие выплаты получают пенсионеры в Магаданской области (42 911 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (41 255 рублей).
Также отмечается, что пенсии по старости для неработающих россиян превысили отметку в 40 тысяч рублей в Ханты-Мансийском автономном округе. Так, например, в Югре установлена выплата в 40 932 рубля.
Согласно данным Соцфонда, в целом по России на 1 июля 2026 года средний размер пенсии по старости среди неработающего населения составляет 27 850 рублей.
 
РОССИЯОбществоКамчатский крайМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
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