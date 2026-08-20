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Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9%
Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9%
Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T03:20+0300
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ТОКИО, 20 авг — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованной министерством финансов страны.
Экспорт мотоциклов увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года.
При этом экспорт комплектующих в Россию в годовом выражении сократился на 12%.
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бизнес, россия, япония
Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9%
Минфин Японии: экспорт легковых автомобилей в Россию в июле вырос на 39,9%
ТОКИО, 20 авг — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованной министерством финансов страны.
Экспорт мотоциклов увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года.
При этом экспорт комплектующих в Россию в годовом выражении сократился на 12%.