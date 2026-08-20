https://1prime.ru/20260820/rossija-872528313.html

Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9%

Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9%

Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T03:20+0300

2026-08-20T03:20+0300

2026-08-20T03:20+0300

бизнес

россия

япония

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872528313.jpg?1787185224

ТОКИО, 20 авг — ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в июле вырос на 39,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные торговой статистики, опубликованной министерством финансов страны. Экспорт мотоциклов увеличился на 4,8% по сравнению с июлем прошлого года. При этом экспорт комплектующих в Россию в годовом выражении сократился на 12%.

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, япония