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Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков
Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков
Западные компании стараются не афишировать свою деятельность в России, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но если такое сотрудничество приносит пользу | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T05:41+0300
2026-08-20T05:41+0300
2026-08-20T05:41+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Западные компании стараются не афишировать свою деятельность в России, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но если такое сотрудничество приносит пользу экономике, Россия готова к сотрудничеству с ними, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Многие западные компании работают как российские или же не афишируют свою деятельность в России, чтобы не привлекать излишнее внимание. Мы готовы к взаимодействию с теми компаниями, которые действительно хотят развивать деловые связи вне контекста ограничений и запретов", – сказал Кобяков.
"Если такое сотрудничество приносит пользу российской экономике – мы к нему готовы. Подчеркну – мы за прагматичный подход", - добавил он.
Отвечая на вопрос о возможном участии западного бизнеса в Восточном экономическом форуме, Кобяков заявил, что эта площадка открыта для всех, кто заинтересован в равноправном партнерстве. "Включая представителей недружественных стран", - сказал он.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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мировая экономика, россия, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс
Мировая экономика, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Росконгресс
Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков
Советник президента Кобяков: Россия готова сотрудничать с западными компаниями
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Западные компании стараются не афишировать свою деятельность в России, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но если такое сотрудничество приносит пользу экономике, Россия готова к сотрудничеству с ними, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Многие западные компании работают как российские или же не афишируют свою деятельность в России, чтобы не привлекать излишнее внимание. Мы готовы к взаимодействию с теми компаниями, которые действительно хотят развивать деловые связи вне контекста ограничений и запретов", – сказал Кобяков.
"Если такое сотрудничество приносит пользу российской экономике – мы к нему готовы. Подчеркну – мы за прагматичный подход", - добавил он.
Отвечая на вопрос о возможном участии западного бизнеса в Восточном экономическом форуме, Кобяков заявил, что эта площадка открыта для всех, кто заинтересован в равноправном партнерстве. "Включая представителей недружественных стран", - сказал он.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.