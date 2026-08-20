Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/rossija-872528947.html
Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков
Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков
Западные компании стараются не афишировать свою деятельность в России, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но если такое сотрудничество приносит пользу | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T05:41+0300
2026-08-20T05:41+0300
мировая экономика
россия
владивосток
владимир путин
вэф
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872528947.jpg?1787193703
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Западные компании стараются не афишировать свою деятельность в России, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но если такое сотрудничество приносит пользу экономике, Россия готова к сотрудничеству с ними, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Многие западные компании работают как российские или же не афишируют свою деятельность в России, чтобы не привлекать излишнее внимание. Мы готовы к взаимодействию с теми компаниями, которые действительно хотят развивать деловые связи вне контекста ограничений и запретов", – сказал Кобяков. "Если такое сотрудничество приносит пользу российской экономике – мы к нему готовы. Подчеркну – мы за прагматичный подход", - добавил он. Отвечая на вопрос о возможном участии западного бизнеса в Восточном экономическом форуме, Кобяков заявил, что эта площадка открыта для всех, кто заинтересован в равноправном партнерстве. "Включая представителей недружественных стран", - сказал он. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс
Мировая экономика, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Росконгресс
05:41 20.08.2026
 
Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков

Советник президента Кобяков: Россия готова сотрудничать с западными компаниями

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Западные компании стараются не афишировать свою деятельность в России, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но если такое сотрудничество приносит пользу экономике, Россия готова к сотрудничеству с ними, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Многие западные компании работают как российские или же не афишируют свою деятельность в России, чтобы не привлекать излишнее внимание. Мы готовы к взаимодействию с теми компаниями, которые действительно хотят развивать деловые связи вне контекста ограничений и запретов", – сказал Кобяков.
"Если такое сотрудничество приносит пользу российской экономике – мы к нему готовы. Подчеркну – мы за прагматичный подход", - добавил он.
Отвечая на вопрос о возможном участии западного бизнеса в Восточном экономическом форуме, Кобяков заявил, что эта площадка открыта для всех, кто заинтересован в равноправном партнерстве. "Включая представителей недружественных стран", - сказал он.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
Мировая экономикаРОССИЯВладивостокВладимир ПутинВЭФРосконгресс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала