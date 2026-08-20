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Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков

Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков - 20.08.2026, ПРАЙМ

Россия готова сотрудничать с западными компаниями, заявил Кобяков

Западные компании стараются не афишировать свою деятельность в России, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но если такое сотрудничество приносит пользу | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T05:41+0300

2026-08-20T05:41+0300

2026-08-20T05:41+0300

мировая экономика

россия

владивосток

владимир путин

вэф

росконгресс

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Западные компании стараются не афишировать свою деятельность в России, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, но если такое сотрудничество приносит пользу экономике, Россия готова к сотрудничеству с ними, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "Многие западные компании работают как российские или же не афишируют свою деятельность в России, чтобы не привлекать излишнее внимание. Мы готовы к взаимодействию с теми компаниями, которые действительно хотят развивать деловые связи вне контекста ограничений и запретов", – сказал Кобяков. "Если такое сотрудничество приносит пользу российской экономике – мы к нему готовы. Подчеркну – мы за прагматичный подход", - добавил он. Отвечая на вопрос о возможном участии западного бизнеса в Восточном экономическом форуме, Кобяков заявил, что эта площадка открыта для всех, кто заинтересован в равноправном партнерстве. "Включая представителей недружественных стран", - сказал он. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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мировая экономика, россия, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс