https://1prime.ru/20260820/rossija-872530461.html
Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая
Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая
Россия в июле увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года – сумма поставок достигла 1,39 миллиарда долларов, следует из... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:39+0300
2026-08-20T08:39+0300
2026-08-20T09:07+0300
бизнес
россия
великобритания
бельгия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872530461.jpg?1787206021
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года – сумма поставок достигла 1,39 миллиарда долларов, следует из данных таможенного управления Китая, которые изучило РИА Новости. Закупки в денежном выражении увеличились по сравнению с предшествующим месяцем на 15%, а с к аналогичному периоду прошлого года рост составил 2,2 раза. Россия в отчетном месяце была крупнейшим покупателем китайских автомобилей, вместе с ней в тройку наиболее заметных импортеров вошли Великобритания с закупками на 1,3 миллиарда долларов и Бельгия (1,2 миллиарда долларов).
великобритания
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, великобритания, бельгия
Бизнес, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛЬГИЯ
Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая
Россия в июле увеличила импорт автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года – сумма поставок достигла 1,39 миллиарда долларов, следует из данных таможенного управления Китая, которые изучило РИА Новости.
Закупки в денежном выражении увеличились по сравнению с предшествующим месяцем на 15%, а с к аналогичному периоду прошлого года рост составил 2,2 раза.
Россия в отчетном месяце была крупнейшим покупателем китайских автомобилей, вместе с ней в тройку наиболее заметных импортеров вошли Великобритания с закупками на 1,3 миллиарда долларов и Бельгия (1,2 миллиарда долларов).