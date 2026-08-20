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Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая

Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая - 20.08.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая

Россия в июле увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года – сумма поставок достигла 1,39 миллиарда долларов, следует из... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T08:39+0300

2026-08-20T08:39+0300

2026-08-20T09:07+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт легковых автомобилей из Китая до максимума с ноября 2024 года – сумма поставок достигла 1,39 миллиарда долларов, следует из данных таможенного управления Китая, которые изучило РИА Новости. Закупки в денежном выражении увеличились по сравнению с предшествующим месяцем на 15%, а с к аналогичному периоду прошлого года рост составил 2,2 раза. Россия в отчетном месяце была крупнейшим покупателем китайских автомобилей, вместе с ней в тройку наиболее заметных импортеров вошли Великобритания с закупками на 1,3 миллиарда долларов и Бельгия (1,2 миллиарда долларов).

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бизнес, россия, великобритания, бельгия