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Россия стала крупнейшим мировым импортером китайских грузовиков
Россия стала крупнейшим мировым импортером китайских грузовиков - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия стала крупнейшим мировым импортером китайских грузовиков
Россия в июле заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, следует из данных таможенного управления страны, которые... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:51+0300
2026-08-20T08:51+0300
2026-08-20T09:07+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости. Месяцем ранее Россия была в рейтинге четвертой. Лидерскую позицию обеспечило наращивание импорта до максимальных с начала года значений – поставки в середине лета увеличились по сравнению с предшествующим месяцем почти на 20%. Вместе с Россией в топ-3 наиболее заметных импортеров китайских грузовиков в июле вошли Мексика с закупками на 110,5 миллиона долларов и Вьетнам (103,3 миллиона долларов).
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бизнес, россия, мексика, вьетнам
Бизнес, РОССИЯ, МЕКСИКА, ВЬЕТНАМ
Россия стала крупнейшим мировым импортером китайских грузовиков
Россия заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле заняла первое место в рейтинге крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
Месяцем ранее Россия была в рейтинге четвертой.
Лидерскую позицию обеспечило наращивание импорта до максимальных с начала года значений – поставки в середине лета увеличились по сравнению с предшествующим месяцем почти на 20%.
Вместе с Россией в топ-3 наиболее заметных импортеров китайских грузовиков в июле вошли Мексика с закупками на 110,5 миллиона долларов и Вьетнам (103,3 миллиона долларов).