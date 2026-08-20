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Россия в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана
Россия в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана
Россия в первом полугодии текущего года в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - сумма... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T08:57+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии текущего года в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - сумма поставок составила всего 1,9 миллиона долларов, следует из данных местного таможенного ведомства, которые изучило РИА Новости.
Сокращение импорта стало следствием приостановления сертификации экспортеров отдельных видов молочной продукции из Казахстана в адрес российских получателей.
Поставки сыров и творога за январь-июнь сократились на четверть - до 2,1 миллиона долларов, а сгущенных молока и сливок - в 4,3 раза, до 1,23 миллиона долларов.
При этом Россия является для Казахстана основным рынком сбыта соответствующей продукции. Так, в январе-июне текущего года на нее пришлось 94% экспорта сливочного масла из Казахстана, 53,3% поставок сыров и творога, 41,1% - сгущенки.
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бизнес, россия, казахстан
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАХСТАН
Россия в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана
Россия в I полугодии в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии текущего года в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - сумма поставок составила всего 1,9 миллиона долларов, следует из данных местного таможенного ведомства, которые изучило РИА Новости.
Сокращение импорта стало следствием приостановления сертификации экспортеров отдельных видов молочной продукции из Казахстана в адрес российских получателей.
Поставки сыров и творога за январь-июнь сократились на четверть - до 2,1 миллиона долларов, а сгущенных молока и сливок - в 4,3 раза, до 1,23 миллиона долларов.
При этом Россия является для Казахстана основным рынком сбыта соответствующей продукции. Так, в январе-июне текущего года на нее пришлось 94% экспорта сливочного масла из Казахстана, 53,3% поставок сыров и творога, 41,1% - сгущенки.