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Россия за семь месяцев нарастила поставки нефти в Китай - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Россия за семь месяцев нарастила поставки нефти в Китай
Россия за семь месяцев нарастила поставки нефти в Китай - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия за семь месяцев нарастила поставки нефти в Китай
Россия за первые семь месяцев 2026 года поставила Китаю 66,433 миллиона тонн нефти, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:06+0300
2026-08-20T09:15+0300
россия
китай
кнр
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ПЕКИН, 20 авг - ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2026 года поставила Китаю 66,433 миллиона тонн нефти, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости. В стоимостном выражении закупка нефти в России обошлась Китаю в 38,178 миллиарда долларов, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 57,81 миллиона тонн нефти на 29,648 миллиарда долларов. Отдельно в июле 2026 года Китай ввез из России 9,153 миллиона тонн нефти на 5,036 миллиарда долларов. Объем поставок вырос на 5,2% в сравнении с июлем прошлого года, когда Россия поставила КНР 8,704 миллиона тонн нефти на 4,379 миллиарда долларов. В стоимостном выражении рост достиг 15%. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в России 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,1% меньше, чем за 2024 год.
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россия, китай, кнр
РОССИЯ, КИТАЙ, КНР
09:06 20.08.2026 (обновлено: 09:15 20.08.2026)
 
Россия за семь месяцев нарастила поставки нефти в Китай

Россия за семь месяцев 2026 года поставила Китаю 66,433 миллиона тонн нефти

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ПЕКИН, 20 авг - ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2026 года поставила Китаю 66,433 миллиона тонн нефти, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости.
В стоимостном выражении закупка нефти в России обошлась Китаю в 38,178 миллиарда долларов, что на 28,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда КНР закупила в РФ 57,81 миллиона тонн нефти на 29,648 миллиарда долларов.
Отдельно в июле 2026 года Китай ввез из России 9,153 миллиона тонн нефти на 5,036 миллиарда долларов. Объем поставок вырос на 5,2% в сравнении с июлем прошлого года, когда Россия поставила КНР 8,704 миллиона тонн нефти на 4,379 миллиарда долларов. В стоимостном выражении рост достиг 15%.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком нефти в Китай. Согласно официальным статистическим данным, Китай в 2025 году закупил в России 100,723 миллиона тонн нефти, что на 7,1% меньше, чем за 2024 год.
 
РОССИЯКИТАЙКНР
 
 
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