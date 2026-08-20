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Россия в январе-июле нарастила поставки СПГ в Китай

Россия в январе-июле нарастила поставки СПГ в Китай - 20.08.2026, ПРАЙМ

Россия в январе-июле нарастила поставки СПГ в Китай

Россия за первые семь месяцев 2026 года поставила в Китай 4,226 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 26,1% больше, чем за аналогичный период... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:09+0300

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газ

россия

китай

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ПЕКИН, 20 авг - ПРАЙМ. Россия за первые семь месяцев 2026 года поставила в Китай 4,226 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 26,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года, следует из данных главного таможенного управления КНР, которые изучило РИА Новости. В стоимостном выражении закупка СПГ в России обошлась Китаю в 2,148 миллиарда долларов, показав рост на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда Китай заплатил за 3,352 миллиона тонн российского СПГ 1,984 миллиарда долларов. Россия по итогам 2025 года поставила в Китай рекордные 9,799 миллиона тонн СПГ, что на 18,3% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015 году.

китай

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газ, россия, китай