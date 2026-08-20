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Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40%
Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40%
Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40% в годовом выражении - сумма поставок составила 4,3 миллиона долларов, следует из данных... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T09:15+0300
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россия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40% в годовом выражении - сумма поставок составила 4,3 миллиона долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
По сравнению с предшествующим месяцем динамика была еще более заметной – к июню импорт просел почти вдвое.
Страна в июле стала вторым крупнейшим покупателем китайского картофеля, несмотря на снижение импорта в денежном выражении. В рейтинге она уступила лишь Малайзии, потратившей на закупки этого товара 4,8 миллиона долларов.
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россия, бизнес, малайзия
Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40%
Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40% в годовом выражении - сумма поставок составила 4,3 миллиона долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
По сравнению с предшествующим месяцем динамика была еще более заметной – к июню импорт просел почти вдвое.
Страна в июле стала вторым крупнейшим покупателем китайского картофеля, несмотря на снижение импорта в денежном выражении. В рейтинге она уступила лишь Малайзии, потратившей на закупки этого товара 4,8 миллиона долларов.