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Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40%

Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40%

Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40% в годовом выражении - сумма поставок составила 4,3 миллиона долларов, следует из данных... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:15+0300

2026-08-20T09:15+0300

2026-08-20T09:15+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле снизила импорт китайского картофеля почти на 40% в годовом выражении - сумма поставок составила 4,3 миллиона долларов, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости. По сравнению с предшествующим месяцем динамика была еще более заметной – к июню импорт просел почти вдвое. Страна в июле стала вторым крупнейшим покупателем китайского картофеля, несмотря на снижение импорта в денежном выражении. В рейтинге она уступила лишь Малайзии, потратившей на закупки этого товара 4,8 миллиона долларов.

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россия, бизнес, малайзия