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В России вступают в силу новые авиационные правила
В России вступают в силу новые авиационные правила - 20.08.2026, ПРАЙМ
В России вступают в силу новые авиационные правила
Новые федеральные авиационные правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах гражданской авиации вступают в силу в... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:07+0300
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новые федеральные авиационные правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах гражданской авиации вступают в силу в России с 1 сентября, сообщил Минтранс РФ.
"Что изменится в транспортном законодательстве с 1 сентября. Вводятся новые федеральные авиационные правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые правила синхронизируются с международными стандартами ИКАО и устанавливают требования к готовности служб, технике, планам взаимодействия и действиям при чрезвычайных ситуациях. Их принятие будет способствовать более быстрому реагированию на нештатные ситуации.
Также с 1 сентября будут обновлены правила формирования и ведения государственного реестра гражданских воздушных судов, а также правила их государственной регистрации, рассказали в Минтрансе. Это важно для учета и прозрачности регистрационных процедур.
"Утверждается порядок подготовки и выполнения контрольного полета/облета. Он нужен, чтобы подтвердить готовность воздушного судна к эксплуатации после техобслуживания, ремонта, замены агрегатов, доработок или длительного хранения", - добавили в министерстве.
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бизнес, россия, икао
В России вступают в силу новые авиационные правила
Минтранс: новые авиационные правила вступают в силу с 1 сентября в России
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новые федеральные авиационные правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах гражданской авиации вступают в силу в России с 1 сентября, сообщил Минтранс РФ.
"Что изменится в транспортном законодательстве с 1 сентября. Вводятся новые федеральные авиационные правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах гражданской авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые правила синхронизируются с международными стандартами ИКАО и устанавливают требования к готовности служб, технике, планам взаимодействия и действиям при чрезвычайных ситуациях. Их принятие будет способствовать более быстрому реагированию на нештатные ситуации.
Также с 1 сентября будут обновлены правила формирования и ведения государственного реестра гражданских воздушных судов, а также правила их государственной регистрации, рассказали в Минтрансе. Это важно для учета и прозрачности регистрационных процедур.
"Утверждается порядок подготовки и выполнения контрольного полета/облета. Он нужен, чтобы подтвердить готовность воздушного судна к эксплуатации после техобслуживания, ремонта, замены агрегатов, доработок или длительного хранения", - добавили в министерстве.