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В России вступают в силу новые авиационные правила

В России вступают в силу новые авиационные правила - 20.08.2026, ПРАЙМ

В России вступают в силу новые авиационные правила

Новые федеральные авиационные правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах гражданской авиации вступают в силу в... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:07+0300

2026-08-20T10:07+0300

2026-08-20T10:07+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новые федеральные авиационные правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах гражданской авиации вступают в силу в России с 1 сентября, сообщил Минтранс РФ. "Что изменится в транспортном законодательстве с 1 сентября. Вводятся новые федеральные авиационные правила по аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов на вертодромах гражданской авиации", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые правила синхронизируются с международными стандартами ИКАО и устанавливают требования к готовности служб, технике, планам взаимодействия и действиям при чрезвычайных ситуациях. Их принятие будет способствовать более быстрому реагированию на нештатные ситуации. Также с 1 сентября будут обновлены правила формирования и ведения государственного реестра гражданских воздушных судов, а также правила их государственной регистрации, рассказали в Минтрансе. Это важно для учета и прозрачности регистрационных процедур. "Утверждается порядок подготовки и выполнения контрольного полета/облета. Он нужен, чтобы подтвердить готовность воздушного судна к эксплуатации после техобслуживания, ремонта, замены агрегатов, доработок или длительного хранения", - добавили в министерстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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