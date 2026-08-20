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Россия нарастила импорт китайского пива до исторического максимума
Россия нарастила импорт китайского пива до исторического максимума - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт китайского пива до исторического максимума
Россия в июле увеличила импорт китайского пива до максимума за всю историю взаимной торговли, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:10+0300
2026-08-20T10:10+0300
2026-08-20T10:17+0300
россия
мировая экономика
гонконг
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт китайского пива до максимума за всю историю взаимной торговли, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости. По сравнению с предшествующим месяцем поставки выросли сразу в 1,5 раза – до 7,3 миллиона долларов. Благодаря такой динамике Россия в июле стала крупнейшим покупателем пенного у Поднебесной, опередив Гонконг (6,3 миллиона долларов) и Мьянму (5,1 миллиона долларов).
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россия, мировая экономика, гонконг, мьянма
РОССИЯ, Мировая экономика, ГОНКОНГ, МЬЯНМА
Россия нарастила импорт китайского пива до исторического максимума
Россия в июле увеличила импорт китайского пива до максимума за всю историю торговли
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт китайского пива до максимума за всю историю взаимной торговли, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости.
По сравнению с предшествующим месяцем поставки выросли сразу в 1,5 раза – до 7,3 миллиона долларов.
Благодаря такой динамике Россия в июле стала крупнейшим покупателем пенного у Поднебесной, опередив Гонконг (6,3 миллиона долларов) и Мьянму (5,1 миллиона долларов).