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Россия нарастила импорт китайского пива до исторического максимума

Россия нарастила импорт китайского пива до исторического максимума - 20.08.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт китайского пива до исторического максимума

Россия в июле увеличила импорт китайского пива до максимума за всю историю взаимной торговли, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T10:10+0300

2026-08-20T10:10+0300

2026-08-20T10:17+0300

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мировая экономика

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мьянма

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт китайского пива до максимума за всю историю взаимной торговли, следует из данных таможенного управления страны, которые изучило РИА Новости. По сравнению с предшествующим месяцем поставки выросли сразу в 1,5 раза – до 7,3 миллиона долларов. Благодаря такой динамике Россия в июле стала крупнейшим покупателем пенного у Поднебесной, опередив Гонконг (6,3 миллиона долларов) и Мьянму (5,1 миллиона долларов).

гонконг

мьянма

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россия, мировая экономика, гонконг, мьянма