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Минтранс России рассказал о новшествах с 1 сентября для автодорог
Минтранс России рассказал о новшествах с 1 сентября для автодорог - 20.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс России рассказал о новшествах с 1 сентября для автодорог
Ряд новшеств ступает в силу в России с 1 сентября 2026 года в транспортном законодательстве, в том числе, изменения касаются автодорог и платных трасс, сообщил... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:16+0300
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бизнес
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ряд новшеств ступает в силу в России с 1 сентября 2026 года в транспортном законодательстве, в том числе, изменения касаются автодорог и платных трасс, сообщил Минтранс. "Что изменится в транспортном законодательстве с 1 сентября... Закрепляется порядок подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В них включат параметры трасс, фото и рекомендации по ремонту", - говорится в сообщении. Это, поясняет министерство, позволит эффективнее контролировать формирование и использование средств дорожных фондов. "Актуализируются квалификационные требования к специалистам, которые отвечают за организацию дорожного движения. Изменения направлены на повышение безопасности на дорогах", - приводит еще одно новшество Минтранс. С осени вступят в силу законодательные изменения и в части платных автодорог. "Устанавливается перечень данных, которые должны формировать владельцы платных дорог: номер автомобиля, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, фотофиксация и другие сведения", - пишет Минтранс. Это позволит владельцам автомобилей получать через "Госуслуги" информацию о проезде и оплачивать задолженности удобнее, уточнили в ведомстве.
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бизнес
Минтранс России рассказал о новшествах с 1 сентября для автодорог
Минтранс: ряд новшеств вступает в силу в транспортном законодательстве с 1 сентября
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ряд новшеств ступает в силу в России с 1 сентября 2026 года в транспортном законодательстве, в том числе, изменения касаются автодорог и платных трасс, сообщил Минтранс.
"Что изменится в транспортном законодательстве с 1 сентября... Закрепляется порядок подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В них включат параметры трасс, фото и рекомендации по ремонту", - говорится в сообщении.
Это, поясняет министерство, позволит эффективнее контролировать формирование и использование средств дорожных фондов.
"Актуализируются квалификационные требования к специалистам, которые отвечают за организацию дорожного движения. Изменения направлены на повышение безопасности на дорогах", - приводит еще одно новшество Минтранс.
С осени вступят в силу законодательные изменения и в части платных автодорог.
"Устанавливается перечень данных, которые должны формировать владельцы платных дорог: номер автомобиля, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, фотофиксация и другие сведения", - пишет Минтранс.
Это позволит владельцам автомобилей получать через "Госуслуги" информацию о проезде и оплачивать задолженности удобнее, уточнили в ведомстве.