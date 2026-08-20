Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс России рассказал о новшествах с 1 сентября для автодорог - 20.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260820/rossija-872534528.html
Минтранс России рассказал о новшествах с 1 сентября для автодорог
Минтранс России рассказал о новшествах с 1 сентября для автодорог - 20.08.2026, ПРАЙМ
Минтранс России рассказал о новшествах с 1 сентября для автодорог
Ряд новшеств ступает в силу в России с 1 сентября 2026 года в транспортном законодательстве, в том числе, изменения касаются автодорог и платных трасс, сообщил... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:16+0300
2026-08-20T10:18+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872534528.jpg?1787210288
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ряд новшеств ступает в силу в России с 1 сентября 2026 года в транспортном законодательстве, в том числе, изменения касаются автодорог и платных трасс, сообщил Минтранс. "Что изменится в транспортном законодательстве с 1 сентября... Закрепляется порядок подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В них включат параметры трасс, фото и рекомендации по ремонту", - говорится в сообщении. Это, поясняет министерство, позволит эффективнее контролировать формирование и использование средств дорожных фондов. "Актуализируются квалификационные требования к специалистам, которые отвечают за организацию дорожного движения. Изменения направлены на повышение безопасности на дорогах", - приводит еще одно новшество Минтранс. С осени вступят в силу законодательные изменения и в части платных автодорог. "Устанавливается перечень данных, которые должны формировать владельцы платных дорог: номер автомобиля, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, фотофиксация и другие сведения", - пишет Минтранс. Это позволит владельцам автомобилей получать через "Госуслуги" информацию о проезде и оплачивать задолженности удобнее, уточнили в ведомстве.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
10:16 20.08.2026 (обновлено: 10:18 20.08.2026)
 
Минтранс России рассказал о новшествах с 1 сентября для автодорог

Минтранс: ряд новшеств вступает в силу в транспортном законодательстве с 1 сентября

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Ряд новшеств ступает в силу в России с 1 сентября 2026 года в транспортном законодательстве, в том числе, изменения касаются автодорог и платных трасс, сообщил Минтранс.
"Что изменится в транспортном законодательстве с 1 сентября... Закрепляется порядок подготовки отчетов по итогам диагностики автодорог. В них включат параметры трасс, фото и рекомендации по ремонту", - говорится в сообщении.
Это, поясняет министерство, позволит эффективнее контролировать формирование и использование средств дорожных фондов.
"Актуализируются квалификационные требования к специалистам, которые отвечают за организацию дорожного движения. Изменения направлены на повышение безопасности на дорогах", - приводит еще одно новшество Минтранс.
С осени вступят в силу законодательные изменения и в части платных автодорог.
"Устанавливается перечень данных, которые должны формировать владельцы платных дорог: номер автомобиля, дата, время и место проезда, уникальный идентификатор, фотофиксация и другие сведения", - пишет Минтранс.
Это позволит владельцам автомобилей получать через "Госуслуги" информацию о проезде и оплачивать задолженности удобнее, уточнили в ведомстве.
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала