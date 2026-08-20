https://1prime.ru/20260820/rossija-872538134.html
Россия нарастила экспорт мороженого минтая в ЕС
Россия нарастила экспорт мороженого минтая в ЕС - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт мороженого минтая в ЕС
Россия в первом полугодии нарастила экспорт мороженого филе минтая в Евросоюз на 11% в весе и 34% в стоимости - до 66 тысяч тонн на сумму 218 миллионов... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:17+0300
2026-08-20T11:17+0300
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россия
китай
ес
рыбный союз
евростат
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии нарастила экспорт мороженого филе минтая в Евросоюз на 11% в весе и 34% в стоимости - до 66 тысяч тонн на сумму 218 миллионов долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Евростата.
"Российский экспорт рыбы в ЕС за первое полугодие 2026 года (январь-июнь) составил 94 тысячи тонн на сумму 417 миллионов долларов… Поставки мороженого филе минтая из России увеличились на 11% в натуральном выражении и на 34% в стоимостном, до 66 тысяч тонн на сумму 218 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
При этом, отметили в союзе, поставки американского филе минтая в ЕС сократился на 15% в весе и 10% в деньгах, до 46 тысяч тонн на сумму 178 миллионов долларов. А поставки из Китая снизились на 15% в физическом выражении - до 19 тысяч тонн на сумму 62 миллиона долларов.
"В результате Россия укрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе минтая на рынок ЕС, нарастив свою долю (в весе) с 44% до 51%", - подчеркнули аналитики.
В союзе отметили, что к середине августа 2026 года отечественное производство филе минтая в море на судах выросло на 1% в годовом выражении - до 73 тысяч тонн.
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россия, китай, ес, рыбный союз, евростат
РОССИЯ, КИТАЙ, ЕС, Рыбный союз, Евростат
Россия нарастила экспорт мороженого минтая в ЕС
Рыбный союз: Россия в I полугодии нарастила экспорт мороженого минтая в ЕС на 11%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии нарастила экспорт мороженого филе минтая в Евросоюз на 11% в весе и 34% в стоимости - до 66 тысяч тонн на сумму 218 миллионов долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Евростата.
"Российский экспорт рыбы в ЕС за первое полугодие 2026 года (январь-июнь) составил 94 тысячи тонн на сумму 417 миллионов долларов… Поставки мороженого филе минтая из России увеличились на 11% в натуральном выражении и на 34% в стоимостном, до 66 тысяч тонн на сумму 218 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
При этом, отметили в союзе, поставки американского филе минтая в ЕС сократился на 15% в весе и 10% в деньгах, до 46 тысяч тонн на сумму 178 миллионов долларов. А поставки из Китая снизились на 15% в физическом выражении - до 19 тысяч тонн на сумму 62 миллиона долларов.
"В результате Россия укрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе минтая на рынок ЕС, нарастив свою долю (в весе) с 44% до 51%", - подчеркнули аналитики.
В союзе отметили, что к середине августа 2026 года отечественное производство филе минтая в море на судах выросло на 1% в годовом выражении - до 73 тысяч тонн.