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Россия нарастила экспорт мороженого минтая в ЕС

Россия нарастила экспорт мороженого минтая в ЕС - 20.08.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт мороженого минтая в ЕС

Россия в первом полугодии нарастила экспорт мороженого филе минтая в Евросоюз на 11% в весе и 34% в стоимости - до 66 тысяч тонн на сумму 218 миллионов... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:17+0300

2026-08-20T11:17+0300

2026-08-20T11:17+0300

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евростат

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россия в первом полугодии нарастила экспорт мороженого филе минтая в Евросоюз на 11% в весе и 34% в стоимости - до 66 тысяч тонн на сумму 218 миллионов долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Евростата. "Российский экспорт рыбы в ЕС за первое полугодие 2026 года (январь-июнь) составил 94 тысячи тонн на сумму 417 миллионов долларов… Поставки мороженого филе минтая из России увеличились на 11% в натуральном выражении и на 34% в стоимостном, до 66 тысяч тонн на сумму 218 миллионов долларов", - говорится в сообщении. При этом, отметили в союзе, поставки американского филе минтая в ЕС сократился на 15% в весе и 10% в деньгах, до 46 тысяч тонн на сумму 178 миллионов долларов. А поставки из Китая снизились на 15% в физическом выражении - до 19 тысяч тонн на сумму 62 миллиона долларов. "В результате Россия укрепила статус крупнейшего поставщика мороженого филе минтая на рынок ЕС, нарастив свою долю (в весе) с 44% до 51%", - подчеркнули аналитики. В союзе отметили, что к середине августа 2026 года отечественное производство филе минтая в море на судах выросло на 1% в годовом выражении - до 73 тысяч тонн.

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россия, китай, ес, рыбный союз, евростат