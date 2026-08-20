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Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах

Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах - 20.08.2026, ПРАЙМ

Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах

Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться у пользователей в России в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности, заметил корреспондент РИА... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:35+0300

2026-08-20T11:35+0300

2026-08-20T12:56+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться у пользователей в России в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности, заметил корреспондент РИА Новости.Например, целому ряду пользователей iPhone не удалось открыть без российского сертификата безопасности сайт РЖД в иностранном браузере, а также приложение по продаже билетов."Сервер не отвечает… Проверьте настройки интернет-соединения. Если включен VPN - отключите его и повторите попытку", - всплывает сообщение в приложении."Это подключение не защищено… Этот сайт может имитировать www.rzd.ru с целью кражи Вашей личной или финансовой информации. Вернитесь к предыдущей странице", - указано в сообщении при попытке открыть сайт РЖД.При этом в "Яндекс.Браузере" сайт РЖД открывается сразу.После установки сертификата безопасности Минцифры на iPhone стали открываться сайт РЖД в зарубежном браузере, а также мобильное приложение, проверил корреспондент РИА Новости.Накануне РЖД выпустили сообщение о том, что переводят свои онлайн-сервисы на новые сертификаты безопасности. Компания рекомендовала пользователям сайта, мобильного приложения, веб-приложения и других электронных сервисов РЖД установить сертификаты Минцифры или поддерживающие их браузеры.Отмечалось, что мобильное приложение "РЖД Пассажирам" на Android будет работать в любом случае, устанавливать для него дополнительные сертификаты не требуется. Тем, кто использует для мобильного приложения "РЖД Пассажирам" операционную систему iOS, рекомендовано установить на iPhone корневые сертификаты Минцифры РФ с сайта "Госуслуг".Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari в начале августа стали ограничивать доступ к сайтам ряда крупнейших российских банков, обратило внимание РИА Новости. Минцифры в конце июля рекомендовало пользователям установить российский сертификат безопасности на фоне сообщений некоторых сайтов об ошибках при работе в иностранных браузерах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, ржд