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Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах
Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах - 20.08.2026, ПРАЙМ
Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах
Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться у пользователей в России в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности, заметил корреспондент РИА... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:35+0300
2026-08-20T12:56+0300
технологии
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться у пользователей в России в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности, заметил корреспондент РИА Новости.Например, целому ряду пользователей iPhone не удалось открыть без российского сертификата безопасности сайт РЖД в иностранном браузере, а также приложение по продаже билетов."Сервер не отвечает… Проверьте настройки интернет-соединения. Если включен VPN - отключите его и повторите попытку", - всплывает сообщение в приложении."Это подключение не защищено… Этот сайт может имитировать www.rzd.ru с целью кражи Вашей личной или финансовой информации. Вернитесь к предыдущей странице", - указано в сообщении при попытке открыть сайт РЖД.При этом в "Яндекс.Браузере" сайт РЖД открывается сразу.После установки сертификата безопасности Минцифры на iPhone стали открываться сайт РЖД в зарубежном браузере, а также мобильное приложение, проверил корреспондент РИА Новости.Накануне РЖД выпустили сообщение о том, что переводят свои онлайн-сервисы на новые сертификаты безопасности. Компания рекомендовала пользователям сайта, мобильного приложения, веб-приложения и других электронных сервисов РЖД установить сертификаты Минцифры или поддерживающие их браузеры.Отмечалось, что мобильное приложение "РЖД Пассажирам" на Android будет работать в любом случае, устанавливать для него дополнительные сертификаты не требуется. Тем, кто использует для мобильного приложения "РЖД Пассажирам" операционную систему iOS, рекомендовано установить на iPhone корневые сертификаты Минцифры РФ с сайта "Госуслуг".Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari в начале августа стали ограничивать доступ к сайтам ряда крупнейших российских банков, обратило внимание РИА Новости. Минцифры в конце июля рекомендовало пользователям установить российский сертификат безопасности на фоне сообщений некоторых сайтов об ошибках при работе в иностранных браузерах.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
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192
40
технологии, бизнес, россия, ржд
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РЖД
11:35 20.08.2026 (обновлено: 12:56 20.08.2026)
 
Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах

Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться в зарубежных браузерах и без сертификата Минцифры

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Онлайн-сервисы РЖД перестали открываться у пользователей в России в зарубежных браузерах и без российского сертификата безопасности, заметил корреспондент РИА Новости.
Например, целому ряду пользователей iPhone не удалось открыть без российского сертификата безопасности сайт РЖД в иностранном браузере, а также приложение по продаже билетов.
"Сервер не отвечает… Проверьте настройки интернет-соединения. Если включен VPN - отключите его и повторите попытку", - всплывает сообщение в приложении.
"Это подключение не защищено… Этот сайт может имитировать www.rzd.ru с целью кражи Вашей личной или финансовой информации. Вернитесь к предыдущей странице", - указано в сообщении при попытке открыть сайт РЖД.
При этом в "Яндекс.Браузере" сайт РЖД открывается сразу.
После установки сертификата безопасности Минцифры на iPhone стали открываться сайт РЖД в зарубежном браузере, а также мобильное приложение, проверил корреспондент РИА Новости.
Накануне РЖД выпустили сообщение о том, что переводят свои онлайн-сервисы на новые сертификаты безопасности. Компания рекомендовала пользователям сайта, мобильного приложения, веб-приложения и других электронных сервисов РЖД установить сертификаты Минцифры или поддерживающие их браузеры.
Отмечалось, что мобильное приложение "РЖД Пассажирам" на Android будет работать в любом случае, устанавливать для него дополнительные сертификаты не требуется. Тем, кто использует для мобильного приложения "РЖД Пассажирам" операционную систему iOS, рекомендовано установить на iPhone корневые сертификаты Минцифры РФ с сайта "Госуслуг".
Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari в начале августа стали ограничивать доступ к сайтам ряда крупнейших российских банков, обратило внимание РИА Новости. Минцифры в конце июля рекомендовало пользователям установить российский сертификат безопасности на фоне сообщений некоторых сайтов об ошибках при работе в иностранных браузерах.
 
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