https://1prime.ru/20260820/rossija-872539262.html

В России разработали новый ГОСТ на электросамокаты

В России разработали новый ГОСТ на электросамокаты - 20.08.2026, ПРАЙМ

В России разработали новый ГОСТ на электросамокаты

Новый ГОСТ на средства индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, и гироскутеры, разработали России, он вступит в силу 1 октября... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:38+0300

2026-08-20T11:38+0300

2026-08-20T11:47+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на средства индивидуальной мобильности, к которым относятся и электросамокаты, и гироскутеры, разработали России, он вступит в силу 1 октября следующего года, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. Стандарт обновит требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Это позволит сделать такой транспорт более безопасным и снизить риски ущерба. При этом в России уже действует стандарт от 2022 года для средств индивидуальной мобильность. Он определят требования к безопасности, классификацию такого транспорта, вводит ограничения по скорости и так далее. Ранее в Росстандарте РИА Новости рассказали, что 5 августа текущего года утвержден первый межгосударственный стандарт на электрические средства индивидуальной мобильности. Он как раз разработан на основе текущего российского ГОСТа. При этом в 2027-2028 годах ожидается и появление единых требований к инфраструктуре для средств индивидуальной мобильности.

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технологии, бизнес, общество , росстандарт