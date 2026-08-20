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В России разработали платежный автомат для платных дорог - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В России разработали платежный автомат для платных дорог
В России разработали платежный автомат для платных дорог - 20.08.2026, ПРАЙМ
В России разработали платежный автомат для платных дорог
Компания "Рутолл" (входит в концерн "Телематика") разработала уникальный для российского рынка платежный автомат для платных автомобильных дорог с рециркуляцией | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T13:24+0300
2026-08-20T13:28+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компания "Рутолл" (входит в концерн "Телематика") разработала уникальный для российского рынка платежный автомат для платных автомобильных дорог с рециркуляцией купюр, рассказали в компании. "Компания "Рутолл" (входит в концерн "Телематика") разработала уникальный для российского рынка автомат приема платежей (АПП) нового поколения для платных автомобильных дорог", - рассказали в компании. "Главной технологической особенностью новинки стало внедрение инновационной системы рециркуляции купюр, которая позволяет кардинально оптимизировать график обслуживания", - добавили там. Суть технологии рециркуляции купюр заключается в том, что "умное" устройство выдает сдачу банкнотами, которые ранее принял от водителей. Классические платежные терминалы требуют регулярных выездов инкассаторов в среднем раз в три дня, а иногда и ежедневно. Новое решение позволяет сократить частоту таких выездов до 30 раз. В условиях умеренного трафика и при поступлении достаточного количества разменных купюр, устройство способно автономно работать без сервисного вмешательства до двух месяцев. Первые тестовые автоматы уже успешно работают на Западном скоростном диаметре (ЗСД), а к октябрю 2026 года трасса будет полностью оснащена платежными автоматами нового поколения, добавили в компании. "Новый автомат работает без участия кассира-оператора, что позволяет оптимизировать количество персонала на барьерных пунктах взимания платы – водители самостоятельно и быстро оплачивают проезд с помощью нового удобного интерфейса", - добавил старший партнер концерна "Телематика" Марсель Нигметзянов, чьи слова приводятся пресс-службой. Новые автоматы поддерживают все виды безналичного расчета. В случае возникновения вопроса есть возможность связаться с диспетчером.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
13:24 20.08.2026 (обновлено: 13:28 20.08.2026)
 
В России разработали платежный автомат для платных дорог

"Рутолл" разработал уникальный для российского рынка платежный автомат для платных дорог

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Компания "Рутолл" (входит в концерн "Телематика") разработала уникальный для российского рынка платежный автомат для платных автомобильных дорог с рециркуляцией купюр, рассказали в компании.
"Компания "Рутолл" (входит в концерн "Телематика") разработала уникальный для российского рынка автомат приема платежей (АПП) нового поколения для платных автомобильных дорог", - рассказали в компании.
"Главной технологической особенностью новинки стало внедрение инновационной системы рециркуляции купюр, которая позволяет кардинально оптимизировать график обслуживания", - добавили там.
Суть технологии рециркуляции купюр заключается в том, что "умное" устройство выдает сдачу банкнотами, которые ранее принял от водителей. Классические платежные терминалы требуют регулярных выездов инкассаторов в среднем раз в три дня, а иногда и ежедневно.
Новое решение позволяет сократить частоту таких выездов до 30 раз. В условиях умеренного трафика и при поступлении достаточного количества разменных купюр, устройство способно автономно работать без сервисного вмешательства до двух месяцев.
Первые тестовые автоматы уже успешно работают на Западном скоростном диаметре (ЗСД), а к октябрю 2026 года трасса будет полностью оснащена платежными автоматами нового поколения, добавили в компании.
"Новый автомат работает без участия кассира-оператора, что позволяет оптимизировать количество персонала на барьерных пунктах взимания платы – водители самостоятельно и быстро оплачивают проезд с помощью нового удобного интерфейса", - добавил старший партнер концерна "Телематика" Марсель Нигметзянов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Новые автоматы поддерживают все виды безналичного расчета. В случае возникновения вопроса есть возможность связаться с диспетчером.
 
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