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Каждый второй родитель в России обсуждает с детьми правила использования ИИ

Каждый второй родитель в России обсуждает с детьми правила использования ИИ - 20.08.2026, ПРАЙМ

Каждый второй родитель в России обсуждает с детьми правила использования ИИ

Каждый второй родитель в России обсуждает с детьми правила безопасного использования нейросетей, однако, 40% респондентов признаются, что сами недостаточно... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T15:37+0300

2026-08-20T15:37+0300

2026-08-20T15:37+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Каждый второй родитель в России обсуждает с детьми правила безопасного использования нейросетей, однако, 40% респондентов признаются, что сами недостаточно хорошо разбираются в этом вопросе, рассказал руководитель направления по детской онлайн-безопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко. "Согласно отчету "Взрослые и дети в интернете", примерно половина родителей уже говорили с детьми о безопасном использовании ИИ. Среди тех, кто пока этого не сделал, 40% признаются, что сами недостаточно хорошо разбираются в этом вопросе", - рассказал он на марафоне финансовой грамотности в московском парке "Зарядье". По данным в исследования, в котором приняли участие более тысячи россиян, матери активнее отцов обсуждают с детьми правила использования искусственного интеллекта, отметил Сиденко. При этом среди тех, кто еще не касался этой темы, каждый пятый полагает, что его ребенок уже обладает нужными знаниями. Кроме того, чаще всего взрослые объясняли детям, что в нейросети нельзя загружать личные и конфиденциальные данные, делиться фотографиями и видеозаписями, а также что пользоваться следует только официальными и проверенными сервисами. По мнению экспертов "Лаборатории Касперского", ребенок может воспринимать беседу с чат-ботом как приватный разговор и считать ИИ надежным собеседником, которому можно рассказать о себе, своей семье, школе или личных переживаниях. Однако запросы и диалоги могут сохраняться сервисом, а в зависимости от его настроек и политики конфиденциальности - использоваться для улучшения моделей. "Именно поэтому необходимо объяснять детям, что не стоит делиться с умными чат-ботами своим именем, домашним адресом, номером телефона, документами и другой личной информацией. Такие же правила действуют и в отношении других людей: нельзя загружать чужие фотографии, сообщения или документы без разрешения владельца", - уточнил Сиденко. Эксперт порекомендовал родителям договориться с детьми о правилах: нейросеть может помочь объяснить тему, предложить план, привести примеры или задать тренировочные вопросы - но не выполнять все задания. "Родители могут потренироваться с детьми в начале учебного года: вместе разобрать ответ нейросети на домашнее задание, проверить источники и обсудить, какие части текста, выданного ИИ, являются полезными, где в них есть неточности и что стоит переписать", - закончил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, общество , лаборатория касперского