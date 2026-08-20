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Объем выдачи ипотеки на ИЖС в России в январе-июле вырос на 57%

Объем выдачи ипотеки на ИЖС в России в январе-июле вырос на 57% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Объем выдачи ипотеки на ИЖС в России в январе-июле вырос на 57%

Объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России в январе-июле вырос на 57% - до 153 миллиардов рублей, сообщили РИА Недвижимость в... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:11+0300

2026-08-20T16:11+0300

2026-08-20T16:11+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в России в январе-июле вырос на 57% - до 153 миллиардов рублей, сообщили РИА Недвижимость в "Дом.РФ". Всего за семь месяцев 2026 года банки выдали в этом сегменте 22 тысячи кредитов, что на 65% больше результата января-июля прошлого года, рассказали в компании. "Высокая годовая динамика во многом объясняется низкой базой прошлого года, связанной с периодом адаптации рынка ИЖС к обязательному применению механизма эскроу-счетов при строительстве с привлечением льготного кредита, который действует в отрасли с марта 2025 года", - отметили в "Дом.РФ". В июне 2026 года банки выдали 4,9 тысячи кредитов (+60% год к году) на 34 миллиарда рублей (+67%) - локальный всплеск спроса связан с публичным обсуждением возможных изменений условий семейной ипотеки. Но уже в июле этот эффект практически исчерпался - выдача составила уже только 3,9 тысячи кредитов (+5% год к году) на 25,1 миллиарда рублей (-1%), добавили в компании.

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