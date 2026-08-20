https://1prime.ru/20260820/rossija-872553028.html

В России работают более трех тысяч индийских предпринимателей

В России работают более трех тысяч индийских предпринимателей - 20.08.2026, ПРАЙМ

В России работают более трех тысяч индийских предпринимателей

Более 3 тысяч предпринимателей из Индии ведут свою деятельность в России, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент Индийского... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T16:11+0300

2026-08-20T16:11+0300

2026-08-20T16:11+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Более 3 тысяч предпринимателей из Индии ведут свою деятельность в России, заявил РИА Новости глава Индийского бизнес-альянса (IBA), президент Индийского культурно-национального центра "Сита" Сэмми Котвани. "Тех, кто работает и ведет свою деятельность в России, насчитывается более 3 тысяч предпринимателей. А тех, кто приезжает и бывает здесь, - свыше 10 тысяч. Так что всего около 13-14 тысяч предпринимателей", - сказал он, отвечая на вопрос о присутствии индийского бизнеса на российском рынке. По слова главы альянса, ни одна индийская компания не закрылась после пандемии коронавируса или после начала специальной военной операции. "Никто из нас не покинул страну (Россию - ред.). Многие пришли", - подчеркнул Котвани.

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россия, бизнес, индия