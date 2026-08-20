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Объем денежной массы в России за июль вырос на 0,6%

Объем денежной массы в России за июль вырос на 0,6% - 20.08.2026, ПРАЙМ

Объем денежной массы в России за июль вырос на 0,6%

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за июль увеличился на 0,6% - до 135,68 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T19:15+0300

2026-08-20T19:15+0300

2026-08-20T19:15+0300

россия

финансы

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за июль увеличился на 0,6% - до 135,68 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 августа составил 135,68 триллиона рублей против 134,85 триллиона на 1 июля. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 835,2 миллиарда рублей, или на 0,6%.

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россия, финансы