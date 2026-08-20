https://1prime.ru/20260820/rossija-872560849.html
Объем денежной массы в России за июль вырос на 0,6%
Объем денежной массы в России за июль вырос на 0,6% - 20.08.2026, ПРАЙМ
Объем денежной массы в России за июль вырос на 0,6%
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за июль увеличился на 0,6% - до 135,68 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T19:15+0300
2026-08-20T19:15+0300
2026-08-20T19:15+0300
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872560849.jpg?1787242509
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за июль увеличился на 0,6% - до 135,68 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 августа составил 135,68 триллиона рублей против 134,85 триллиона на 1 июля. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 835,2 миллиарда рублей, или на 0,6%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы
Объем денежной массы в России за июль вырос на 0,6%
Объем денежной массы в национальном определении в России за июль вырос на 0,6%
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России за июль увеличился на 0,6% - до 135,68 триллиона рублей, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 августа составил 135,68 триллиона рублей против 134,85 триллиона на 1 июля. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 835,2 миллиарда рублей, или на 0,6%.