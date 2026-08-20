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Россия запустит прямые рейсы из России в Мьянму - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Россия запустит прямые рейсы из России в Мьянму
Россия запустит прямые рейсы из России в Мьянму - 20.08.2026, ПРАЙМ
Россия запустит прямые рейсы из России в Мьянму
Прямые рейсы из России в Мьянму запланированы с 4 октября 2026 года, полеты из Новосибирска в Мандалай и Янгой будет выполнять авиакомпания Myanmar... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T22:19+0300
2026-08-20T22:19+0300
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мьянма
новосибирск
максим решетников
airbus
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Прямые рейсы из России в Мьянму запланированы с 4 октября 2026 года, полеты из Новосибирска в Мандалай и Янгой будет выполнять авиакомпания Myanmar International Airways, следует сезонного расписания, которые изучило РИА Новости. Запуск прямого авиасообщения с Мьянмой в минувшую среду анонсировал министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, это станет дополнительным стимулом для развития туризма между странами. Myanmar International Airways будет выполнять рейс Новосибирск - Мандалай - Янгон по средам и воскресеньям. Время в пути до Мандалая составит 5 часов 20 минут, до Янгона - 7 часов 20 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus. Появление рейсов в сезонном расписании говорит о том, что авиакомпания забронировала слоты для выполнения будущих рейсов, то есть перевозчик сможет начать полеты в эти даты. При этом на сайте авиакомпании билетов в продаже пока нет. Myanmar International Airways - международная авиакомпания, базирующаяся в Мьянме. Базовыми аэропортами авиакомпании являются Янгон и Мандалай. Флот перевозчика состоит из четырех Airbus A319, двух Airbus A320 и двух Embraer 190.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, мьянма, новосибирск, максим решетников, airbus, a320neo
Бизнес, РОССИЯ, МЬЯНМА, НОВОСИБИРСК, Максим Решетников, Airbus, A320neo
22:19 20.08.2026
 
Россия запустит прямые рейсы из России в Мьянму

Прямые рейсы из России в Мьянму запланированы с 4 октября 2026 года

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Прямые рейсы из России в Мьянму запланированы с 4 октября 2026 года, полеты из Новосибирска в Мандалай и Янгой будет выполнять авиакомпания Myanmar International Airways, следует сезонного расписания, которые изучило РИА Новости.
Запуск прямого авиасообщения с Мьянмой в минувшую среду анонсировал министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, это станет дополнительным стимулом для развития туризма между странами.
Myanmar International Airways будет выполнять рейс Новосибирск - Мандалай - Янгон по средам и воскресеньям. Время в пути до Мандалая составит 5 часов 20 минут, до Янгона - 7 часов 20 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus.
Появление рейсов в сезонном расписании говорит о том, что авиакомпания забронировала слоты для выполнения будущих рейсов, то есть перевозчик сможет начать полеты в эти даты. При этом на сайте авиакомпании билетов в продаже пока нет.
Myanmar International Airways - международная авиакомпания, базирующаяся в Мьянме. Базовыми аэропортами авиакомпании являются Янгон и Мандалай. Флот перевозчика состоит из четырех Airbus A319, двух Airbus A320 и двух Embraer 190.
 
БизнесРОССИЯМЬЯНМАНОВОСИБИРСКМаксим РешетниковAirbusA320neo
 
 
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