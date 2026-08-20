https://1prime.ru/20260820/rossijane-872533640.html

Россияне назвали главную причину появления новых профессий

Россияне назвали главную причину появления новых профессий - 20.08.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали главную причину появления новых профессий

Более трети работающих россиян считают, что активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) станет главным фактором появления новых профессий, рассказали РИА... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:46+0300

2026-08-20T09:46+0300

2026-08-20T09:46+0300

технологии

общество

авито работа

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872533640.jpg?1787208366

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Более трети работающих россиян считают, что активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) станет главным фактором появления новых профессий, рассказали РИА Новости в "Авито Работа" и "Лаборатория Касперского". "Более трети работающих россиян (35%) считают, что активное внедрение искусственного интеллекта в разных сферах станет главным фактором появления новых профессий в ближайшие годы", - следует из исследования, в котором приняли участие 8 тысяч россиян. Отмечается, что появление новых специальностей россияне связывают с рядом долгосрочных трендов. Так, 28% респондентов убеждены, что новые профессии будут появляться благодаря развитию цифровой среды, а 22% - из-за доступного онлайн-образования и коротких форматов обучения. Столько же респондентов в числе причин указывают изменения в потребительских привычках. При этом ценность профессий будущего будет определяться не только технологичностью, добавили компании. Почти треть респондентов полагают, что наиболее востребованными останутся специальности, приносящие обществу понятную пользу или помогающие решать сложные задачи на стыке науки и технологий. "Еще 26% уверены, что преимущество получат специальности, дающие человеку больше свободы, независимости и гибкости. А 23% опрошенных считают перспективными направления, связанные с управлением крупными проектами и принятием значимых решений", - указали в исследовании. Кроме того, там добавили, что меняются требования к самим специалистам. Главными последствиями внедрения новых технологий в ближайшие годы респонденты называют необходимость осваивать цифровые навыки, появление ИИ-сервисов, а также автоматизацию рабочих задач. При этом россияне считают, что вырастет и ценность человеческих качеств: коммуникации, творчества, эмпатии и нестандартного мышления.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, общество , авито работа, лаборатория касперского