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В РСПП обсудили меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады WB

В РСПП обсудили меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады WB - 20.08.2026, ПРАЙМ

В РСПП обсудили меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады WB

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готов совместно с профильными ведомствами и бизнес-объединениями принять участие в подготовке и... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T11:26+0300

2026-08-20T11:26+0300

2026-08-20T11:33+0300

бизнес

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александр новак

владимир путин

михаил мишустин

рспп

wildberries

всу

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) готов совместно с профильными ведомствами и бизнес-объединениями принять участие в подготовке и доработке нормативных актов по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего после атак на логистические объекты Wildberries, сообщила в четверг пресс-служба объединения. В последнее время атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров компании. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил вице-премьер РФ Александр Новак. А президент России Владимир Путин накануне заявил, что поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности требуют восстановления, в том числе с помощью государства. Как отмечается в сообщении, в среду состоялось оперативное совещание в рамках заседания Комитета по цифровым платформам, посвященное выработке соответствующих предложений. В заседании приняли участие ведущие цифровые платформы, бизнес-объединения и отраслевые компании. По словам заместителя управляющего директора управления финансовой политики, развития секторов экономики и цифровой трансформации РСПП Романа Фадеева, бизнесу необходимы понятные и быстро применимые меры для пострадавших предпринимателей: налоговые отсрочки, льготное кредитование, возможность учитывать утраченные товары в составе убытков, а также решения по восстановлению логистики. "РСПП готов принять участие совместно с профильными ведомствами бизнес-объединениями в подготовке и дальнейшей доработке соответствующих нормативных актов", - цитирует пресс-служба его слова. В ходе встречи директор по стратегическому развитию РВБ (объединенная компания Wildberries&Russ) Алексей Минаев рассказал о мерах поддержки, которые компания уже реализовала в целях помощи пострадавшим предпринимателям. "Отмечена значимость участия государства, так как случившееся является террористической атакой и повлекло ущерб для многих предпринимателей", - сказано в пресс-релизе. В рамках обсуждения президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов рассказал о предложениях по мерам государственной поддержки, которые были направлены ассоциацией в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев также отметил, что объединение подготовило предложения по мерам господдержки и направило их в правительство. "Отдельно в рамках совещания была отмечена значимость мер поддержки со стороны кредитных организаций по реструктуризации задолженностей, кредитным каникулам и предоставлению льготных условий для пострадавших предпринимателей при одновременном неухудшении кредитной истории продавцов", - отметили в РСПП. "Все участники заседания поддержали обсуждаемые меры и отметили необходимость их реализации", - заключили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, александр новак, владимир путин, михаил мишустин, рспп, wildberries, всу