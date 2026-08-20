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В ЦБ ответили на вопрос о расчетах в цифровых рублях с другими странами

В ЦБ ответили на вопрос о расчетах в цифровых рублях с другими странами - 20.08.2026, ПРАЙМ

В ЦБ ответили на вопрос о расчетах в цифровых рублях с другими странами

Банк России обсуждает с другими странами возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях, заявила в интервью РИА Новости директор департамента... | 20.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-20T09:20+0300

2026-08-20T09:20+0300

2026-08-20T09:20+0300

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банк россии

цифровой рубль

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с другими странами возможность проведения трансграничных расчетов в цифровых рублях, заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты, один обычный рубль будет равняться одному цифровому рублю. Как говорила ранее Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. "Мы обсуждаем с рядом зарубежных партнеров возможные решения. Но, учитывая чувствительность этой темы, подробности не раскрываем", - сказала Бакина, отвечая на вопрос о возможности запуска расчетов цифровыми рублями с другими странами. Бакина отметила, что такая возможность предусмотрена, но для международных платежей необходимо, чтобы у других стран была собственная платформа цифровой валюты центрального банка или другая близкая по функционалу площадка. "Во-вторых, необходимо желание с той стороны. Мы не можем сделать это в одиночку", - добавила директор департамента ЦБ. Согласно данным CBDC Tracker, сегодня в мире есть только три страны, которые полноценно запустили цифровые валюты центральных банков - это Ямайка, Багамы и Казахстан. При этом пилоты уже идут в Индии, Иране, ОАЭ, Турции, Северной Корее, странах ЕС, а над концепцией работают в Бразилии, Японии, Индонезии, Таиланде, Лаосе, Австралии, США и Канаде.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, банк россии, цифровой рубль