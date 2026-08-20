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В ЦБ рассказали, что будет с доступом к цифровым рублям при потере телефона - 20.08.2026, ПРАЙМ
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В ЦБ рассказали, что будет с доступом к цифровым рублям при потере телефона
В ЦБ рассказали, что будет с доступом к цифровым рублям при потере телефона - 20.08.2026, ПРАЙМ
В ЦБ рассказали, что будет с доступом к цифровым рублям при потере телефона
Россияне при потере телефона не утратят доступ к цифровым рублям: в такой ситуации стоит обратиться в банк, чтобы заблокировать доступ к приложению, при этом... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:51+0300
2026-08-20T11:52+0300
финансы
технологии
банк россии
цифровой рубль
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россияне при потере телефона не утратят доступ к цифровым рублям: в такой ситуации стоит обратиться в банк, чтобы заблокировать доступ к приложению, при этом кошелек будет доступен на других устройствах, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Бакина ранее рассказала РИА Новости, что россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Также доступ россиянам к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг. Системно значимыми в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, "Дом.РФ". Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта". "Никаких сверхъестественных действий предпринимать не нужно – все так же, как с вашими деньгами в банках. Конечно, если произошла такая ситуация, в первую очередь нужно постараться защитить свои данные и заблокировать доступ к банковским приложениям, установленным на этом телефоне", - сказала она, отвечая на вопрос, как можно вернуть доступ к цифровым рублям при потере телефона. Бакина подчеркнула, что в этой ситуации нужно обратиться в банк, чтобы он прервал сеанс конкретного устройства. "При этом у вас останется возможность распоряжаться своими цифровыми рублями через компьютер, ноутбук или планшет", - добавила Бакина.
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финансы, технологии, банк россии, цифровой рубль, банки
Финансы, Технологии, Банк России, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ, Банки
11:51 20.08.2026 (обновлено: 11:52 20.08.2026)
 
В ЦБ рассказали, что будет с доступом к цифровым рублям при потере телефона

Бакина: россияне при потере телефона не утратят доступ к цифровым рублям

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Россияне при потере телефона не утратят доступ к цифровым рублям: в такой ситуации стоит обратиться в банк, чтобы заблокировать доступ к приложению, при этом кошелек будет доступен на других устройствах, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Бакина ранее рассказала РИА Новости, что россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Также доступ россиянам к цифровому рублю должны обеспечить банки, признанные значимыми на рынке платежных услуг.
Системно значимыми в России являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, "Юникредит банк", Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ, "Дом.РФ". Признанными значимыми на рынке платежных услуг также являются "Россия", "Санкт-Петербург", "Цифра банк", ТКБ, "Русский стандарт", "Ак Барс банк", "Яндекс банк", "Озон банк" и НКО "Мобильная карта".
"Никаких сверхъестественных действий предпринимать не нужно – все так же, как с вашими деньгами в банках. Конечно, если произошла такая ситуация, в первую очередь нужно постараться защитить свои данные и заблокировать доступ к банковским приложениям, установленным на этом телефоне", - сказала она, отвечая на вопрос, как можно вернуть доступ к цифровым рублям при потере телефона.
Бакина подчеркнула, что в этой ситуации нужно обратиться в банк, чтобы он прервал сеанс конкретного устройства. "При этом у вас останется возможность распоряжаться своими цифровыми рублями через компьютер, ноутбук или планшет", - добавила Бакина.
 
ФинансыТехнологииБанк РоссииЦИФРОВОЙ РУБЛЬБанки
 
 
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