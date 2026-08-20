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В Румынии заявили об уничтожении морского дрона в Черном море
В Румынии заявили об уничтожении морского дрона в Черном море - 20.08.2026, ПРАЙМ
В Румынии заявили об уничтожении морского дрона в Черном море
Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ утверждает, что истребитель F-16 уничтожил морской дрон в районе платформы по добыче природного газа Neptun Deep в... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T14:01+0300
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КИШИНЕВ, 20 авг - ПРАЙМ. Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ утверждает, что истребитель F-16 уничтожил морской дрон в районе платформы по добыче природного газа Neptun Deep в Черном море.
"Румынская армия уничтожила морской дрон с помощью истребителя F-16 в районе платформы Neptun Deep в Черном море. Дрон был обнаружен в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа на платформе Neptun Deep в 80 милях к востоку от Констанцы", - написал Мируцэ в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, командный пункт проанализировал информацию и принял решение об уничтожении дрона для защиты жизни работников платформы и обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры. Для этого были подняты два истребителя F-16.
Пресс-служба минобороны Румынии 5 июня сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник. Позже румынские власти уточнили, что изначально было пять украинских беспилотников, один из них взорвался в водах Украины, остальные - уже на территории Румынии.
В конце марта 2025 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря. Первые поставки газа ожидаются в 2027 году.
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Черное море, РУМЫНИЯ, УКРАИНА, OMV, Facebook, F-16
В Румынии заявили об уничтожении морского дрона в Черном море
Врио министра обороны Румынии Мируцэ заявил об уничтожении морского дрона в Черном море
КИШИНЕВ, 20 авг - ПРАЙМ. Врио министра обороны Румынии Раду Мируцэ утверждает, что истребитель F-16 уничтожил морской дрон в районе платформы по добыче природного газа Neptun Deep в Черном море.
"Румынская армия уничтожила морской дрон с помощью истребителя F-16 в районе платформы Neptun Deep в Черном море. Дрон был обнаружен в нескольких сотнях метров от места работ по добыче газа на платформе Neptun Deep в 80 милях к востоку от Констанцы", - написал Мируцэ в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его словам, командный пункт проанализировал информацию и принял решение об уничтожении дрона для защиты жизни работников платформы и обеспечения безопасности критически важной инфраструктуры. Для этого были подняты два истребителя F-16.
Пресс-служба минобороны Румынии 5 июня сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник. Позже румынские власти уточнили, что изначально было пять украинских беспилотников, один из них взорвался в водах Украины, остальные - уже на территории Румынии.
В конце марта 2025 года румынская государственная газовая компания Romgaz и OMV Petrom (принадлежит австрийской нефтяной компании OMV) начали бурение первой скважины на румынском шельфе Черного моря для разработки и эксплуатации месторождений природного газа Pelican Sud и Domino на участке Neptun Deep, расположенном в 160 километрах от берега Черного моря. Первые поставки газа ожидаются в 2027 году.