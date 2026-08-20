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ЕК отклонила скандальный проект о снижении зарплат в Румынии, пишут СМИ - 20.08.2026, ПРАЙМ
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ЕК отклонила скандальный проект о снижении зарплат в Румынии, пишут СМИ
ЕК отклонила скандальный проект о снижении зарплат в Румынии, пишут СМИ - 20.08.2026, ПРАЙМ
ЕК отклонила скандальный проект о снижении зарплат в Румынии, пишут СМИ
Европейская комиссия отклонила румынский проект закона о снижении зарплат, который вызвал протесты бюджетников, сообщил телеканал Stirile ProTV со ссылкой на... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T11:15+0300
2026-08-20T11:15+0300
мировая экономика
румыния
зарплата
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КИШИНЕВ, 20 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия отклонила румынский проект закона о снижении зарплат, который вызвал протесты бюджетников, сообщил телеканал Stirile ProTV со ссылкой на источники. "Брюссель не согласен с представленным румынской стороной проектом закона о заработной плате. В своем нынешнем виде проект не соответствует целевым показателям Национального плана восстановления и устойчивости, что ставит под угрозу выплату средств из европейских фондов", - сообщил телеканал. По данным источников, Еврокомиссия не согласна с сокращение зарплат работникам бюджетных сфер в отсутствие компенсационных мер. Также Брюссель опасается, что закон может привести к усилению бюджетного дисбаланса в Румынии. Волна социального протеста бюджетников в Румынии поднимается на фоне затяжного политического кризиса и майской отставки правительства из-за жесткой налоговой политики и Закона о единой заработной плате. Последний привел к протестам работников правоохранительных органов, учителей, сотрудников таможни и работников парламента Румынии. Профсоюзы медицинских работников Румынии объявили всеобщую забастовку, которая была приостановлена в надежде, что власти пойдут навстречу врачам и не станут сокращать их зарплаты.
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мировая экономика, румыния, зарплата, европа
Мировая экономика, РУМЫНИЯ, зарплата, ЕВРОПА
11:15 20.08.2026
 
ЕК отклонила скандальный проект о снижении зарплат в Румынии, пишут СМИ

Stirile ProTV: Еврокомиссия отклонила скандальный проект о снижении зарплат в Румынии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 20 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия отклонила румынский проект закона о снижении зарплат, который вызвал протесты бюджетников, сообщил телеканал Stirile ProTV со ссылкой на источники.
"Брюссель не согласен с представленным румынской стороной проектом закона о заработной плате. В своем нынешнем виде проект не соответствует целевым показателям Национального плана восстановления и устойчивости, что ставит под угрозу выплату средств из европейских фондов", - сообщил телеканал.
По данным источников, Еврокомиссия не согласна с сокращение зарплат работникам бюджетных сфер в отсутствие компенсационных мер. Также Брюссель опасается, что закон может привести к усилению бюджетного дисбаланса в Румынии.
Волна социального протеста бюджетников в Румынии поднимается на фоне затяжного политического кризиса и майской отставки правительства из-за жесткой налоговой политики и Закона о единой заработной плате. Последний привел к протестам работников правоохранительных органов, учителей, сотрудников таможни и работников парламента Румынии. Профсоюзы медицинских работников Румынии объявили всеобщую забастовку, которая была приостановлена в надежде, что власти пойдут навстречу врачам и не станут сокращать их зарплаты.
 
Мировая экономикаРУМЫНИЯзарплатаЕВРОПА
 
 
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