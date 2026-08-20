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Российский рынок акций незначительно растет в начале основной сессии - 20.08.2026, ПРАЙМ
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Российский рынок акций незначительно растет в начале основной сессии
Российский рынок акций незначительно растет в начале основной сессии - 20.08.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно растет в начале основной сессии
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга незначительно растет в ожидании положительных драйверов для более уверенного движения вверх,... | 20.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-20T10:37+0300
2026-08-20T10:40+0300
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мосбиржа
камаз
московский кредитный банк
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга незначительно растет в ожидании положительных драйверов для более уверенного движения вверх, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск увеличивался на 0,13% относительно предыдущего закрытия, до 2 175,15 пункта. В лидерах роста - акции "Фармсинтеза" (+5,44%), "Камаза" (+4,72%), "Новабева" (+3,42%), "Вуш Холдинга" (+2,85%), ОГК‑2 (+2,46%). В лидерах снижения - акции "Московского кредитного банка" (-3,56%), "Сегежи" (-1,58%), "Селигдара" (-0,96%), "Циана" (-0,58%), "Акрона" (-0,5%). "На наш взгляд, в течение ближайших нескольких дней индекс Московской биржи может находиться в коридоре 2100-2200 пунктов, выход из которого в область 1900-2000 пунктов может способствовать дальнейшему движению вниз, а закрепление выше 2200 пунктов - более уверенному подъему, при хороших геополитических и корпоративных новостях", - прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Global. Однако пока не совсем ясно, как скоро внешний фон для российского рынка акций и в целом экономики изменится в положительную сторону, чтобы устойчиво развернуть тренд наверх, отмечает она. "Мы считаем, что индекс Мосбиржи останется сегодня в диапазоне 2100-2200 пунктов. Для уверенного закрепления выше весомых факторов пока нет", - делится Екатерина Крылова из ПСБ.
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рынок, торги, индексы, мосбиржа, камаз, московский кредитный банк
Рынок, Торги, Индексы, Мосбиржа, Камаз, Московский кредитный банк
10:37 20.08.2026 (обновлено: 10:40 20.08.2026)
 
Российский рынок акций незначительно растет в начале основной сессии

Индекс Мосбиржи вырос на 0,13% относительно предыдущего закрытия, до 2175,15 пункта

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии четверга незначительно растет в ожидании положительных драйверов для более уверенного движения вверх, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.13 мск увеличивался на 0,13% относительно предыдущего закрытия, до 2 175,15 пункта.
В лидерах роста - акции "Фармсинтеза" (+5,44%), "Камаза" (+4,72%), "Новабева" (+3,42%), "Вуш Холдинга" (+2,85%), ОГК‑2 (+2,46%).
В лидерах снижения - акции "Московского кредитного банка" (-3,56%), "Сегежи" (-1,58%), "Селигдара" (-0,96%), "Циана" (-0,58%), "Акрона" (-0,5%).
"На наш взгляд, в течение ближайших нескольких дней индекс Московской биржи может находиться в коридоре 2100-2200 пунктов, выход из которого в область 1900-2000 пунктов может способствовать дальнейшему движению вниз, а закрепление выше 2200 пунктов - более уверенному подъему, при хороших геополитических и корпоративных новостях", - прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Global.
Однако пока не совсем ясно, как скоро внешний фон для российского рынка акций и в целом экономики изменится в положительную сторону, чтобы устойчиво развернуть тренд наверх, отмечает она.
"Мы считаем, что индекс Мосбиржи останется сегодня в диапазоне 2100-2200 пунктов. Для уверенного закрепления выше весомых факторов пока нет", - делится Екатерина Крылова из ПСБ.
 
РынокТоргиИндексыМосбиржаКамазМосковский кредитный банк
 
 
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