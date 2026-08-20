Отскок акций и рубля: что нужно рынку для продолжения роста?

МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду прибавил процент и закрылся над 2170 пунктов. Отскок из-под 2100 пунктов развивается по техническому плану, а ориентиром локального маневра вверх были 2200 пунктов, и до расчетного уровня сопротивления остается чуть более процента. Чтобы пройти еще выше, рынку акций будет нужен геополитический позитив, а здесь пока без перемен. Поддержка курсам бумаг исходит от монетарного фактора — дефляция уже три недели подряд, что исключает ужесточение ЦБ по ставке.Сильнее рынка в среду — акции "Полюса" (+7%). Курс взлетел под 1200 рублей и уже уперся в локальное сопротивление, выше пройти сложно. А фактор вчерашнего скачка — резкое подорожание золота выше 4500 долларов на фоне скупки облигаций Минфином США. Курс акций золотодобытчика закономерно проследовал за курсом базового металла. Фундаментальная оценка акций снижена до 1300 рублей из-за возможного моратория корпорации по дивидендам аж до 2030 года.Слабее рынка — акции МКБ (-11%). Всю неделю бумаги раллировали, и вчера утром были очередные абсолютные рекорды, над 14,76. Тем не менее и во вторник, и в среду отмечалась сильная перегретость курса и обозначались очень высокие риски разворота вниз. Так и вышло — от пика акции уже упали под 12,4 рубля, или свыше -15% с вершины. Там было слишком много спекулятивного наплыва. Риск продолжения падения к поддержке 11,5 рубля сохраняется.Рубль вчера утром еще падал, а уже вечером сильно укрепился. Оценки достижения локальных пиков в курсах инвалют оправдались, началась коррекция перегретых пар. Доллар рискует просесть к 83, евро — в район 96, а ориентиром фиксации в юане от топа 12,7 значились 12,3, и вчера пара CNY/RUB уже отмечалась под 12,4. Техническая коррекция курсов инвалют не должна выйти за рамки их аптрендов, поскольку дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке по-прежнему против рубля.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в среду прибавил процент и закрылся над 2170 пунктов. Отскок из-под 2100 пунктов развивается по техническому плану, а ориентиром локального маневра вверх были 2200 пунктов, и до расчетного уровня сопротивления остается чуть более процента. Чтобы пройти еще выше, рынку акций будет нужен геополитический позитив, а здесь пока без перемен. Поддержка курсам бумаг исходит от монетарного фактора — дефляция уже три недели подряд, что исключает ужесточение ЦБ по ставке.
Сильнее рынка в среду — акции "Полюса" (+7%). Курс взлетел под 1200 рублей и уже уперся в локальное сопротивление, выше пройти сложно. А фактор вчерашнего скачка — резкое подорожание золота выше 4500 долларов на фоне скупки облигаций Минфином США. Курс акций золотодобытчика закономерно проследовал за курсом базового металла. Фундаментальная оценка акций снижена до 1300 рублей из-за возможного моратория корпорации по дивидендам аж до 2030 года.
Слабее рынка — акции МКБ (-11%). Всю неделю бумаги раллировали, и вчера утром были очередные абсолютные рекорды, над 14,76. Тем не менее и во вторник, и в среду отмечалась сильная перегретость курса и обозначались очень высокие риски разворота вниз. Так и вышло — от пика акции уже упали под 12,4 рубля, или свыше -15% с вершины. Там было слишком много спекулятивного наплыва. Риск продолжения падения к поддержке 11,5 рубля сохраняется.
Рубль вчера утром еще падал, а уже вечером сильно укрепился. Оценки достижения локальных пиков в курсах инвалют оправдались, началась коррекция перегретых пар. Доллар рискует просесть к 83, евро — в район 96, а ориентиром фиксации в юане от топа 12,7 значились 12,3, и вчера пара CNY/RUB уже отмечалась под 12,4. Техническая коррекция курсов инвалют не должна выйти за рамки их аптрендов, поскольку дисбаланс спроса и предложения валюты на рынке по-прежнему против рубля.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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